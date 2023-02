Valeria Marini si confessa a "Verissimo": "Se tornassi indietro non lascerei Patrick Baldassari"

Ha regalato spunti intriganti, nel mondo patinato del gossip, la partecipazione di Valeria Marini a “Verissimo”, il talk sul mondo dello spettacolo condotto su Canale 5 da Silvia Toffanin. Mentre sul mega-wall, nel momento biografico, scorreva una carrellata di tutti i suoi “ex”, davanti alla foto di Patrick Baldassari (titolare del bagno Paparazzi di Milano Marittima) la “Valeriona Nazionale” si è lasciata andare ad un nostalgico sospiro rivelando un inatteso pentimento: “Sbagliai a comportarmi in quel modo con Patrick - ha dichiarato la Marini - eravamo molti uniti e, con il senno di poi, quella volta a Temptation Island avrei dovuto agire in maniera diversa. Tra tutti i miei ex lui è l’unico che avrà sempre un posto nel mio cuore”.

In realtà, come entrambi hanno avuto poi modo di chiarire in diverse occasioni, la separazione fra i due non fu una scelta unilaterale di Valeria, ma una decisione consensuale dopo un periodo di crisi dovuto, in particolare, alla distanza. Una “fragilità di coppia” emersa poi a Temptation Island quando le provocazioni della Marini misero la parola fine sulla loro love-story. Ma come ha reagito Patrick all’inatteso “ritorno di fiamma” della sua ex? Ovviamente con l’abituale aplomb, ma precisando due concetti molto chiari: “Le parole di Valeria non mi sorprendono - ha detto - perché, anche in questi ultimi anni, si è comportata da vera amica standomi vicino in una fase molto dolorosa della mia vita quando, la scorsa estate, all’improvviso ho perso mia madre. Ci vorremo sempre bene ma, in questo momento, ho al mio fianco una donna che amo (Ilaria di Bari) e dunque, anche se la vita a volte è imprevedibile, penso che tra me e Valeria non ci possa essere niente di più di una splendida amicizia”.