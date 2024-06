La sua "Sara" giudicata miglior progetto realizzato con intelligenza artificiale: premiato uno studente ravennate 

Un progetto che ha saputo coniugare, attraverso un video, il buon possesso della tecnologia utilizzata ed elementi di creatività. Si è tenuta lunedì al Liceo scientifico A. Oriani di Ravenna la premiazione del primo concorso “Possibilità e limiti dell’intelligenza artificiale” promosso dalla sezione Aica (Associazione italiana per l'informatica e il calcolo automatico) Emilia Romagna e Marche e riservato agli studenti del liceo ravennate. A risultare vincitore è stato l’elaborato intitolato “Sara”, prodotto dallo studente Francesco Gatta.

Il premio Aica ha messo in palio una serie di esami di certificazione di competenze sull’Intelligenza Artificiale, alle quali si aggiunge il kit Arduino messo in palio dall’azienda informatica G3Cube di Forlì, che permetterà allo studente vincitore di costruirsi un proprio robot.

“Per Aica il mondo della scuola è un ambiente fondamentale in cui stimolare la creatività degli studenti - ha dichiarato il presidente Aica Antonio Pica -. È infatti anche attraverso la creatività che si imparano nozioni e si acquisiscono competenze: il caso del liceo Oriani, che ringraziamo per essere al nostro fianco in questa iniziativa, dimostra come il mettere in pratica dei concetti, in questo caso sull’Intelligenza Artificiale, le sue possibilità e i suoi limiti di applicazione, sia una fase importante dell’apprendimento e dell’acquisizione di competenze digitali”.

La premiazione è stata il culmine di un percorso nato il 29 febbraio, quando al Liceo Oriani si era tenuto il seminario “Supercomputer e Intelligenza Artificiale” organizzato da Aica Emilia Romagna e Marche. Relatore era stato il professor Domenico Consoli, che al termine dell’incontro aveva invitato gli studenti a toccare con mano il tema affrontato producendo un elaborato sull’argomento lavorando singolarmente o in gruppo. Positivo il riscontro degli studenti, che in questi mesi hanno lavorato a nove progetti che hanno coinvolto una cinquantina di studenti del liceo ravennate.