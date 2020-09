Subsidenze 2020: gli street artist all'opera nel quartiere Darsena

Sono all'opera nel quartiere Darsena di Ravenna gli street artist di Subsidenze 2020. Sono in totale cinque i nuovi murales che vanno a decorare gli edifici di via Tommaso Gulli. La VI Edizione del Festival dedicato all'arte di strada, proosso dall’Associazione Culturale Indastria, si svolge quest'anno dal 22 al 30 settembre e ancora una volta "prende di mira" il quartiere Darsena, già oggetto negli anni precedenti di numerosi lavori di street art. Il Festival, per l'edizione 2020, infatti, continua a operare in via Gulli 249, dove l’anno scorso Ericailcane e Bastardilla hanno dipinto l’ingresso di quella che diventerà la “Cittadella della street art” e prevede quest’anno la realizzazione di 5 nuove pareti, dipinte dagli artisti Zed1, Millo, Biancoshock, Luogo Comune con anche un'installazione temporanea dell’artista LABADANzky.

