Va in archivio con successo la 18esima edizione di "Quartiere Alberti in Festa"

Tante le presenze, nonostante il caldo e il richiamo delle spiagge, per l'edizione 2023 a Ravenna di "Quartiere Alberti in Festa" che quest'anno ha festeggiato la diciottesima edizione. Tante le iniziative che hanno caratterizzato la giornata di domenica scorsa, dall'esibizione del coro degli allievi della scuola Tavelli, a quelle degli sportivi del baseball e del tiro con l'arco, fino alla sfilata degli amici a quattro zampe.

Molto importante la presenza e il supporto delle associazioni di volontariato, a cui era stato riservato gratuitamente lo spazio centrale in piazza Bernini. In particolare ha avuto ottimi riscontri il mercatino organizzato dall’associazione “Cuore e Territorio”, così come le lotterie promosse da Ageop e Linea Rosa. Quest’ultima associazione, presente con uno stand, ha avuto anche numerose iscrizioni alla “Pink Running” proprio durante la festa.