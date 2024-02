Coreografie e musiche in chiesa: alla Collegiata di Lugo in scena il "Vangelo secondo Matteo"

Tanti spettatori e molti consensi per il musical “Light of the World – Il Vangelo secondo Matteo” presentato sabato scorso dal Centro Studi Danza nella chiesa della Collegiata di Lugo. Sul suggestivo "palco" è andato in scena il musical liberamente ispirato a “Godspell” sul palco della chiesa lughese per raccogliere fondi in favore della Fondazione AVSI. Lo spettacolo, per la regia di Laura Ghera, ha coinvolto il pubblico presente sin dalla sua prima nota, accompagnando in un viaggio sonoro e visivo, tra fede e musica, in un contesto inusuale e per questo ancor più affascinante.

Un musical liberamente tratto da “Godspell”, uno dei più grandi successi dell’Off Brodway, promosso poi a Brodway nel 1976. Un canovaccio che durante l’esibizione si è fatta trama raccontando di un gruppo di ragazzi che si riunisce in un luogo isolato dalla civiltà per parlare dei temi della fede insieme a un moderno Cristo, felice e semplice, capace di far riflettere e al contempo di infondere speranza.

A interpretare il musical, il gruppo composto dalle allieve e allievi dei corsi di musical di Centro Studi Danza. Come da tradizione ormai consolidata, l’associazione lughese diretta da Alessandra Morici ha devoluto il ricavato della serata in beneficenza. In particolare, grazie alla collaborazione con l’associazione “In Chiave Cristiana”, l’incasso dello spettacolo sarà utilizzato per garantire un sostegno a distanza a sei bambini e bambine africani insieme alla Fondazione AVSI, organizzazione non profit che realizza progetti di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario. Un accompagnamento nel loro percorso di crescita, personalizzato e mirato a rispondere ai diversi bisogni evidenziati dagli educatori presenti nelle zone più bisognose.