Alluvione, è ancora forte la spinta solidale dalle raccolte fondi online

La grande solidarietà che in questi due mesi dall'alluvione ha aiutato le popolazioni della Romagna a provare a rimettersi in piedi è passata (e passa) anche dalle raccolte fonde online. Su GoFundMe, in particolare, sono ancora attive diverse campagne che stanno dando un aiuto concreto a chi ha visto sconvolta la propria vita.

Il contributo raccolto grazie alle donazioni di migliaia di italiani durante il periodo più critico delle alluvioni si è rivelato fondamentale, come affermano gran parte degli aggiornamenti di chi ha lanciato le campagne sulla piattaforma. Molti organizzatori, attraverso uno strumento previsto da GoFundMe, hanno aggiornato i donatori sulle evoluzioni e gli sviluppi della loro causa. E anche chi ha beneficiato degli aiuti mostra, in concreto, cosa è riuscito a realizzare.

“Si comincia a ricostruire”, racconta in un video Marco Gramantieri, in cui si vedono i lavori di ripristino della sua abitazione a Fornace Zarattini (Ravenna), totalmente invasa dall’acqua. Mentre la scuola di musica Artistation di Faenza, grazie ai 62mila euro raccolti tra le due alluvioni e al lavoro dei volontari, ha potuto pulire i locali e ora stanno per partire i lavori di ristrutturazione. La passione per la musica è centrale anche nella storia di Vittorio Bonetti di Bagnacavallo, che aveva subito danni a tutti i suoi strumenti: grazie alle donazioni ricevute ha acquistato un pianoforte nuovo, un mixer e l’impianto, oltre ad aver aggiustato un pianoforte dato per perso. Arrivano buone notizie anche dal Museo Carlo Zauli di Faenza dove gli organizzatori scrivono di essere riusciti, grazie alle donazioni, a “recuperare oltre mille tra stampi, calchi e modelli in gesso. Questo era il lavoro più urgente perché il gesso si stava sciogliendo e sbriciolando”.

Il teatro Rossini di Lugo ha iniziato qualche opera di ripristino in attesa del via libera definitivo per le opere più strutturali. Nei mesi scorsi è stata molto condivisa la storia di Emma, una bimba di Conselice di 11 anni che vive attaccata al respiratore perché affetta da una malattia muscolare. La sua auto speciale era stata distrutta dall’alluvione. Grazie alla raccolta fondi una nuova auto adattata è in arrivo: “È una Ford Tourneo Connect con cui potremo andare in giro in sicurezza”, ha spiegato la mamma, Chiara Galliani.

Come scrive il titolare della pizzeria ‘O Fiore mio di Faenza, le persone che hanno subito le conseguenze di questo danno ambientale “hanno tratto tanta forza morale” dalla solidarietà online. Come lui in molti chiedono di continuare a parlare dell’alluvione: “L’attenzione non deve scemare. Tanti sono rimasti senza casa e non sanno più come fare”. La pagina di GoFundMe con tutte le raccolte inerenti l’alluvione in Emilia Romagna e i relativi aggiornamenti è raggiungibile al link https://gfme.co/alluvione-emiliaromagna.