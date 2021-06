Torna "Il pranzo è servito": è ravennate il campione della prima puntata

Lo storico quiz show ritorna in onda sulla Rai con Flavio Insinna. Applausi e vittoria per il ravennate Franco che, con una risposta, ha stupito il conduttore

Un ritorno da molti a lungo atteso: quello de "Il pranzo è servito", storica trasmissione di Corrado tornata in onda domenica su Rai1 e condotto da Flavio Insinna affiancato da Ginevra Pisani. Il quiz era andato in onda per la prima volta nel 1982 su Mediaset e ora torna sugli schermi televisivi a quasi 40 anni di distanza. E questo storico nuovo inizio ha anche un certo retrogusto romagnolo. I due primi concorrenti del programma televisivo sono stati infatti Roberta da Torino e Franco dalla provincia di Ravenna.

Il concorrente ravennate ha avuto subito modo di stupire Flavio Insinna, indovinando al primo tentativo il peso della cassetta di ortaggi. "Ma chi sei tu l'uomo bilancia? È impossibile. Come fai? Ragazzi, sono veramente ammirato" ha esclamato Insinna dopo la risposta corretta di Franco. Il ravennate, cantante lirico, non è riuscito purtroppo a conquistare il menù completo del quiz, ma ha comunque vinto la puntata portandosi a casa 900 euro in buoni spesa e diventando campione della nuova stagione de Il pranzo è servito.