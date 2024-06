Musica e generazione Z: ecco i vincitori del premio "Il Liscio nella Rete"

Dopo la partecipazione di successo dei Santa Balera al Festival di Sanremo tanti giovani e non solo si sono riavvicinati al mondo del liscio e delle tradizioni del folklore emiliano-romagnolo. Per questi motivi la giuria de Il Liscio nella Rete, coordinata dal MEI, ha deciso di assegnare tre premi speciali che andranno ai giovani musicisti e dj Manuel Ricci, Stefano Bandoli e Tommaso Terenzi, mentre altre si aggiungeranno. Il 3 luglio, invece, durante la rassegna "Sanliscio", sarà consegnato un ulteriore premio speciale ai Giovani di Santa Balera per la partecipazione a Sanremo.

Per l'occasione annunceranno il concerto dal vivo dell’alba del 7 luglio in occasione della Notte Rosa al mitico Bagno Corrado, mentre è in diffusione il brano Weekend Dance, l’inno della Notte Rosa, in tutte le radio e tv, cantato proprio dai Santa Balera.

A Birichina, il primo festival della Generazione Z del Liscio in programma a Gatteo, ci sarà l’esibizione dei Lennon Kelly, La Storia di Romagna e tanti altri giovani artisti emergenti legati al liscio come Stefano Bandoli, Cristian Albani, Denise Battaglia, Emisurela e Fratelli & Margherita. Saranno assegnati due premi speciali del Liscio nella Rete a due strutture musicale che hanno saputo accogliere e valorizzare i giovani del nuovo liscio diventando un punto di riferimento regionali per le nuove tradizioni del folklore romagnolo: un riconoscimento sarà’ assegnato a Cosascuola Music Academy di Forlì, punto di riferimento artistico per i giovani del liscio, e alla Casa della Musica di Faenza, punto di riferimento organizzativo per i giovani del liscio.

I profili degli artisti premiati e le due menzioni speciali

A maggio 2024 è uscito il primo remix ufficiale di "Romagna mia" di Secondo Casadei, del dj Manuel Ricci. Obiettivo dell’etichetta discografica Casadei Sonora è mantenere intatto, grazie al novo progetto di più ampio respiro intitolato “Folk House”, lo stile originale dei brani, ma conferire una nota moderna rispetto a settant'anni fa. Il singolo e l’album sono del dj Manuel Ricci. Da ben 9 anni nel settore musicale come Dj e’ da sempre un amante del remix per il mondo della notte dei brani della tradizione romagnola.

Stefano Bandoli, ventotto anni di Barbiano di Lugo, sassofonista, fisarmonicista e polistrumentista, È un giovane talento del panorama musicale romagnolo e italiano. Dopo anni di presenza ed esperienza in varie orchestre fonda, nel 2018, le Edizioni Musicali Bandoli. Inizia a incidere nuovi brani, riprodotti da diverse orchestre e utilizzati dai gruppi di ballo della Romagna e crea una sua scuola di ballo la Formazione Danze Romagna che sara’ presente il 1é luglio al festival della Generazione Z del Liscio Birichina giunto alla sua terza edizione che tornerà’ il 1° luglio all’Arena Lido Rubicone di Gatteo Mare come anteprima di Sanliscio.

Tommaso Terenzi, giovane talento della fisarmonica, quindicenne, riminese, ha partecipato alla Masterclass Santa Balera del Folklore Romagnolo a Cosascuola di Forlì e sarà’ premiato il 31 luglio a Castel Bolognese sul palco del prestigioso Premio Leo Ceroni che torna dopo uno stop grazie a Loris Ceroni, figlio d’arte del mitico maestro Leo Ceroni. Fin da piccolo dimostra un innato talento musicale e una grande passione per il basso e per la musica. Dopo anni di studi e di esperienza con nomi di livello nazionale dà vita al suo studio di registrazione Le Dune Recording Studio. Nella sua carriera ha prodotto cantanti come Anna Oxa, Francesco Renga e tantissimi artisti messicani. In due occasioni ha diretto l ‘orchestra del Festival di Sanremo.