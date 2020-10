Tre mamme ravennati sul podio di "Miss Mamma Italiana"

Dopo le fasi finali relative all’edizione 2020, ripartono in tutta Italia (e con tutte le dovute misure di sicurezza), le selezioni per “Miss Mamma Italiana edizione 2021”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 28^ edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e patron del concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

Domenica 11 ottobre, alla Fiera di Forlì, si è svolta la prima selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2021”. Le mamme partecipanti, oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici e in prove creative ed artistiche.

Tra le mamme premiate, che si sono aggiudicate il pass di accesso per le pre finali nazionali del 2021, c'erano anche Manuela Bolognini (“Miss Mamma Italiana Glamour”) 40 anni, impiegata notarile di Faenza e mamma di Leonardo di 5 anni; Antonella Burattoni (“Miss Mamma Italiana Evergreen Sprint”) 62 anni, casalinga di Mezzano e mamma di Mattia di 39 anni; e Giuliana Boldrini (“Miss Mamma Italiana Simpatia”) 66 anni, casalinga, di Lido Adriano e mamma di Michela, Alessandro e Massimo, di 44, 35 e 34 anni.