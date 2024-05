Ricordare l'alluvione ripartendo dalla cultura: a Faenza la Maratona letteraria, teatrale e musicale

Una giornata tra letture, musica, esibizioni teatrali, video e diversi spunti di riflessione, a un anno dall'alluvione. Faenza ha ricordato quei terribili giorni con una Maratona culturale, coordinata dal Mei e organizzata sotto il loggiato in centro storico. Il filo conduttore che ha legato tutti gli interventi è stata la parola fiducia. Tra le esibizioni, anche la proiezione del video di "Onda 'Urto", brano inedito dei Luthi Chroma, in reunion a Faenza. In scaletta anche una compilation di brani sul tema dell’alluvione, mentre si sono poste le basi per la realizzazione di un murales nei giorni del MEI - Meeting Etichette Indipendenti (in programma dal 4 al 6 ottobre) intitolato "Io non dimentico".

Inseme al MEI hanno collaborato il coordinamento degli Scrittori ed Editori Faentini, la Compagnia Teatrale Solaroli, Tempo al Libro, il Museo Tramonti, Casa della Musica, al Mulino Scodellino e tanti altri partner insieme ad artisti tra cui Alvio Focaccia, Natascia e Daniela Peroni, Isabella Del Fagio, Claudio Toschi, AGA, Luti Chroma, Michele Fontana, Canterini Romagnoli, Cantastorie di Romagna e Martino Chieffo e agli scrittori Fabio Mongardi, Mirka Tabanelli, Monica Naldoni, Rosanna Pasi, Antonia D’Angelo Vento, Riccardo Falcetta, Giovanni Battista Guidi, Chiara Guardigli, Claudia Cincotti, Giuseppe Toschi, Antonella Fenati, Marco Boldrin e tanti altri coordinati da Giordano Sangiorgi e Michele Gaudenzi.

Nella stessa giornata le iniziative in favore di Faenza sono state presentate dagli Alluvionati del Liscio a Tv 2000, supportando ampi servizi su Faenza e la ceramica, e su Rai News con l’intervista a Giordano Sangiorgi sul ruolo importante della cultura a un anno dall’alluvione.