"Un regalo a chi regala": la curiosa iniziativa dei negozi ravennati per San Valentino

Da giovedì 10 a lunedì 14 febbraio infatti, nei negozi che aderiranno all’iniziativa, tutti coloro che effettueranno un acquisto in tema e in occasione della festa degli innamorati, riceveranno a loro volta un regalo dall’esercente coinvolto, dono che sarà diverso a seconda del punto vendita e delle scelte dello stesso commerciante. Una sorta di ringraziamento per aver preferito il centro storico ed i suoi negozi in questo periodo così complesso. I punti vendita aderenti all'iniziativa saranno facilmente riconoscibili dalla locandina esposta nelle giornate precedenti ed in quelle pensate per la promozione.