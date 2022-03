Un tour delizioso in 7 ristoranti ravennati: fra ricerca e tradizione si gustano le "pizze d'autore"

Prende il via ‘Ravenna in Pizza’, la nuova iniziativa promossa dal Sindacato Ristoratori Confcommercio Ravenna: un itinerario gastronomico alla scoperta del più grande cult della cucina mondiale: la pizza, ovviamente. Sette ristoranti del Ravennate proporranno, ognuno per un’intera settimana, una loro personalissima interpretazione di questo “piatto”, con un menù composto da quattro diversi assaggi, all’insegna della creatività e della qualità dei prodotti.

Un vero e proprio universo di sapori, dalle infinite sfumature, all’insegna di tre concetti base: eccellenza, ricerca e tradizione. Eccellenza a cominciare dagli ingredienti, tutti ricercatissimi e di qualità assoluta. Si parte dagli impasti, con farine di classiche o di nicchia, e si arriva alle guarnizioni: sapori storici come formaggi, salumi e verdure, o decisamente insoliti, come frutti di bosco, cioccolato, fichi caramellati, o quanto di più gustoso si possa immaginare.

Ma è la ricerca, l’immaginazione e la bravura degli “chef” di ogni ristorante il vero valore aggiunto, che renderà ogni singolo assaggio un’esperienza unica. Accostamenti insospettabili e rivisitazione di classici, che daranno vita a risultati davvero inaspettati, tra cui le pizze “dolci”, un concetto che sta prendendo sempre più piede e che sarà il quarto assaggio del menù, proposto dai vari ristoranti.

Ad accompagnare la degustazione, ogni locale propone in abbinamento una birra artigianale, accuratamente selezionata, in relazione al menù proposto. Oramai molte birre sono equiparabili, per ricercatezza, qualità e scelta, ad ottimi vini.

Il tour gastronomico

Di seguito l'elenco dei ristoranti che partecipano all'iniziativa e le settimane in cui prenderà vita il tour gastronomico.