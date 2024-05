Sfida a colpi di tazzine: una barista faentina in finale al campionato mondiale di espresso italiano

Il campionato mondiale per baristi parla faentino. Con la vittoria ottenuta proprio nella sua città alla tappa regionale dell'Espresso Italiano Champion Valentina Zauli, del bar Casa Caffè Mokador di Faenza, si è aggiudicata il diritto a partecipare alle finali assolute in programma a Como il 18 e il 19 giugno. La competizione vede sfidarsi a colpi di caffè e cappuccino professionisti da tutto il mondo: infatti, prima della tappa conclusiva di Como, ci saranno altre due selezioni in Giappone e Corea.

Valentina, dopo aver conseguito il diploma all'Istituto d'Arte, ha capito che il bancone del bar con le sue molteplici sfumature creative è il luogo che vuole abitare. Vanta già un'esperienza pluridecennale nel settore che l'ha resa una motivata e performante professionista. "Ci fa molto piacere - racconta Marco Cini, che in qualità di responsabile della Mokador Experience Academy ha organizzato e diretto la gara - che le concorrenti che hanno partecipato con grande passione abbiano sentito questo momento come un'occasione di accrescere la loro professionalità. È questo per noi il miglior risultato della giornata".

L’Espresso Italiano Champion da diversi anni è la gara per i baristi che desiderano mettersi alla prova con i simboli della caffetteria italiana: espresso e cappuccino. Negli anni ha coinvolto centinaia di professionisti da una decina di Paesi, sia quelli con una lunga tradizione nel caffè sia i cosiddetti nuovi mercati. La gara è aperta a tutti e si svolge con un meccanismo di selezione itinerante in giro per l’Italia e con due tappe in Asia, una in Corea e una in Giappone, per arrivare alle semifinali e alle finali nazionali e internazionali. La fase finale dell’Espresso Italiano Champion si svolgerà a Como presso la sede di Caffè Milani di Lipomo.

L'Espresso Italiano Champion è promosso dall’Istituto Espresso Italiano (IEI) di cui fanno parte torrefattori, costruttori di macchine per caffè e macinadosatori e altre aziende della filiera, tutela e promuove la cultura dell’espresso e del cappuccino italiani di qualità. Oggi conta 36 aziende aderenti con un fatturato aggregato di circa 700 milioni di euro.