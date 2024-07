Ha bisogno di cure e riabilitazione per una malattia al sistema nervoso: cena benefica per aiutare il giovanissimo Leonardo

Aiutare un ragazzino e la sua famiglia a sostenere cure mediche, fisioterapia e acquistare attrezzi speciali per fare ginnastica e movimento. Il prossimo 25 luglio allo stabilimento balneare "Ai Tamerici" di Marina di Ravenna si svolgerà una cena benefica, con concerto, il cui ricavato andrà in parte a sostenere la famiglia di Leonardo, 14 anni, affetto da una sindrome atasso-spastica. Una malattia che ne limita le prestazioni fisiche e, di conseguenza, riduce la sua qualità di vita.

Leonardo, infatti, ha complicanze dal movimento all'apprendimento cognitivo. I suoi gesti motori si presentano irregolari, tremolanti con traiettorie anormali nello spazio, determinando instabilità, disturbi nell'andatura e mancata coordinazione. Il tutto è causato da un problema di funzionalità del sistema nervoso, il quale compromette inoltre l'ambito visivo e del linguaggio con conseguente alterazione dell'apprendimento.

Il ragazzo con le terapie e alla sua determinazione, sottolineano i genitori Matteo e Sonia, acquisisce buoni risultati, dovuti anche alla perseveranza nel seguire il suo percorso di riabilitazione. “Non abbiamo supporti sufficienti anche dal punto di vista economico - sottolineano Matteo e Sonia - in quanto Leo percepisce una piccola indennità di frequenza solo nel periodo scolastico. Tutto quello che abbiamo fatto, stiamo e vorremmo fare risulta a carico familiare. Le terapie sono essenziali per il mantenimento e il miglioramento delle sue condizioni e soprattutto devono essere costanti nel tempo. È un ragazzo con una forza di volontà estrema, non possiamo mollare o cedere il passo. Tutto questo per potergli garantire la migliore qualità di vita e di autonomia che merita. Chiediamo quindi aiuto al fine di poter proseguire con la riabilitazione sia con vari terapisti sia autonomamente a casa, con ausili e attrezzature le quali, permettano di allenarsi al fine di essere supportato”.

A coordinare questa richiesta di raccolta fondi, alla quale hanno aderito Antonio Tarantino e Natalia Dimitrova gestori dello stabilimento balneare “Ai Tamerici” di Marina di Ravenna, è stato Fabio Marzufero. Anche il gruppo musicale "Claudio e Susy" parteciperà alla serata di beneficenza regalando un proprio spettacolo. L'appuntamento è per giovedì 25 Luglio alle 20 per una serata con menù di pesce al costo di 25 euro e menu bimbi 15 euro.