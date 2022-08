Una ravennate premiata dal concorso "Miss mamma italiana"

Nel fine settimana, a Parma, si è svolta la 29esima Finale Nazionale di “Miss Mamma Italiana GOLD 2022”. “Miss Mamma Italiana” è il primo concorso nazionale di bellezza e simpatia, con marchio registrato, dedicato alla figura della mamma, e il concorso "Gold" è riservato alle mamme aventi un’età tra i 46 ed i 55 anni. Le mamme finaliste, provenienti da diverse regioni italiane, hanno sfilato prima in abito elegante, poi in costume da bagno, tutte hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, cimentarsi in esercizi ginnici e in varie prove creative o sportive.

La giuria ha proclamato vincitrice, con la fascia, la corona ed il trofeo di “Miss Mamma Italiana GOLD 2022” Elena Cerchiaro, 51 anni, casalinga, di Noventa Padovana (Padova), sposata con Stefano e mamma di Tommaso e Sebastiano, di 20 e 17 anni. Ma un premio è andato anche a una madre ravennate. “Miss Mamma Italiana GOLD SPONSOR TOP” sono risultate a pari merito una mamma di Firenze e Marina Di Luzio, 55 anni, cuoca, di Ravenna, mamma di Alex e Manuel, di 36 e 27 anni.