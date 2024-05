È stata la prima vigilessa d'Italia: in tv la storia della ravennate Venere Scaranna

Arriva sul piccolo schermo la storia di Venere Scaranna, prima vigilessa della storia d'Italia. La sua vicenda, partita da Ravenna, andrà in onda all'interno del programma “Le ragazze”, in onda su Rai 3 sabato 4 amggio alle 21.45.

Nata in una famiglia di umili origini, Venere Scaranna passa l’infanzia giocando tra le macerie lasciate dai bombardamenti alleati. Le precarie condizioni economiche costringono la sorella maggiore a rinunciare al suo sogno, cioè frequentare le scuole medie. Venere, invece, non si arrende e porta avanti una vera e propria battaglia in famiglia per continuare a studiare.

Per lei studiare vuol dire emanciparsi. Entra nell’Udi, l’Unione donne italiane, e a 22 anni si sposa con Giorgio, un meccanico di Alfonsine, che la sostiene in tutte le sue battaglie. Nei primi anni ’70 il femminismo assume toni più aspri e massimalisti, cosa che fa allontanare Venere dall'Udi, fino a lasciarla. In quel periodo il Comune di Ravenna, primo in Italia, pubblica un bando di concorso per vigile aperto anche alle donne. Incuriosita, Venere decide di provarci: ottiene il punteggio più alto e indossa la divisa tra lo stupore della gente.

Questa vicenda sarà ripercorsa dunque da "Le Ragazze", è programma di Rai Cultura, realizzato da Pesci Combattenti e condotto da Francesca Fialdini.