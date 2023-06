1700 chilometri in bici fino alla Grecia, l'avventura dello studente: "Chi mi incontra viaggia con me"

Un'avventura partita da un richiamo interiore e dalla voglia di andare a riscoprire luoghi che gli hanno lasciato positività. Un viaggio dal suo Friuli fino alla Grecia, passando per il litorale adriatico da nord a sud. Con tappa anche nel ravennate. Stefano Del Fabbro, studente di Udine di 24 anni, si sta dirigendo in bici verso Brindisi. Da lì salperà in nave per raggiungere il porto di Igoumenitsa e proseguire il suo viaggio in una Grecia meno battuta dai turisti, passando per Salonicco fino al Monte Athos. Per un totale di 1.700 chilometri.

"L'obiettivo è di coprire anche fino a 70 chilometri al giorno in base alle condizioni che trovo per strada, anche perché mi sposto con un carico che supera i centro chili", ci racconta mentre è di passaggio. La sua bici in giro tra statali, strade interne, boschi e piste ciclabili traina un carrellino con la tenda e varie attrezzature necessarie per il ricovero notturno. Non ha record da battere e il suo viaggio non vuole perorare cause particolari: "Mi muove solo la volontà di arrivare in dei luoghi che in parte avevo conosciuto, visitandoli con i miei genitori e che mi hanno segnato. In Grecia ho respirato aria di casa e mi sono promesso di tornarci, in bici".

Non ha prenotato alberghi o aree campeggio. Ma proprio a Ravenna, ci tiene a dire, ha trovato grande ospitalità. Un incontro fortuito con Filippo Donati, proprietario dell'Hotel Diana, gli ha dato la possibilità di dormire nel suo albergo. "Qui ho trovato veramente tanta accoglienza - aggiunge Stefano - e anche il giorno successivo sono andato in centro, dove ho incontrato un gruppo di ragazzi che, saputa la mia storia, mi hanno accompagnato a visitare i luoghi di interesse della città, da Sant'Apollinare alla tomba di Dante. Giorni magnifici, infatti al ritorno passerò ancora da Ravenna per salutare e ringraziare tutti".

L'obiettivo è arrivare di nuovo a Udine a metà settembre, per la ripresa dei corsi all'Università. "Al rientro sbarcherò ad Ancona per poi risalire. E pensare che ho dovuto sconvolgere il mio itinerario. Il mio programma era attraversare i Balcani per arrivare in Grecia, ma la situazione di instabilità che si vive ora in quei luoghi mi ha fatto cambiare percorso".

Parla con tanta gente e a volte sono gli altri a raccontarsi. "È come se chi mi incontra si identificasse in me, il mio viaggio sta diventando il viaggio di tutti. Non uso molto i social e Facebook in particolare. Ma ho creato un gruppo WhatsApp con i contatti di quelli che si stanno interessando alla mia vicenda. Su questa chat racconto le mie giornate e allego le foto che scatto. Vedo che tanta gente si è appassionata. All'inizio eravamo una quindicina, adesso - conclude - abbiamo quasi superato le cinquanta persone".