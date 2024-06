Piadina, cozze e tartarughe per raccontare la Romagna ai turisti polacchi: il viaggio della coppia di blogger

Oltre 40mila visitatori mensili su due diversi blog e un altrettanto visitato canale YouTube. Sono i numeri di due importanti blogger polacchi che per una settimana hanno visitato in lungo e largo la riviera romagnola postando contenuti sui loro canali. Lukasz e Natalia Szewczyk, marito e moglie, sono molto popolari in patria grazie ai blog dedicati rispettivamente a viaggi e lifestyle, visitabili all’indirizzo https://podrozniczy.blog.

Sono stati ospiti del Consorzio Camping & Natura Villages, soggiornando al Camping Adria di Casalborsetti e durante il soggiorno, sia da soli che a seguito di numerose guide territoriali, hanno avuto modo di visitare diverse località ed eccellenze sulla costa e nell’entroterra, vivendo anche esperienze suggestive che potranno ora raccontare ai loro followers, allo scopo ovviamente di promuovere il turismo polacco nei nostri territori.

Dalle Valli di Comacchio al centro storico di Ferrara, da Ravenna (con la visita alla Street Art nella Darsena, oltre ai celebri Mosaici) a Cesenatico, dal tramonto a Bertinoro a Santarcangelo, a una gita in barca al largo di Marina di Ravenna: il tour dei due polacchi è stato davvero ricco, e documentato da video e immagini.

"Una volta a casa – raccontano – pensiamo di costruire due specifici servizi video, da promuovere sui nostri canali: uno dedicato a tutte le opportunità che si possono vivere in Romagna partendo dal soggiorno in campeggio, l’altro per cercare di spiegare ai nostri connazionali i segreti della 'dolce vita' in Romagna”.

In una settimana davvero senza pause, i blogger hanno incamerato immagini ed emozioni di vario tipo: “Se dobbiamo citare le più inattese, potremmo dire che siamo stati affascinati dal centro di recupero delle tartarughe a Marina di Ravenna (il Cestha), e abbiamo adorato il corso rapido di piadina che hanno organizzato per noi a Casa Artusi di Forlimpopoli”.

I due blogger polacchi sono solo la prima coppia di influencer europei ospiti quest’estate dal Consorzio Camping & Natura Villages. Fra giugno e agosto, infatti, sono previste altre tre settimane di full immersion per altrettanti equipaggi di blogger, provenienti da Paesi diversi. A partire dall’ultima settimana di giugno, quando una coppia blogger di olandesi sarà ospite del camping Adria di Riccione, dal 29 giugno a 6 luglio. In quel caso, le escursioni, oltre che sulla costa, saranno concentrate soprattutto sulle colline dell’Appennino riminese e cesenate.