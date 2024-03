La poetessa ritira l'Alloro di Dante e ritrova la sua maestra delle elementari dopo 45 anni

Ricevere un premio internazionale accompagnata dall'ex maestra delle elementari. È successo alla poetessa Gabriella Vicari, che lo scorso 23 marzo ha ricevuto l'Alloro di Dante nella cerimonia che si è svolta nella Basilica di San Francesco, a Ravenna. Il riconoscimento è arrivato per la sua opera "Le stelle pregano", lirica dedicata alle vittime dei naufragi nel Mediterraneo. A ritirare con lei l'Alloro c'era Carmela Ragusa, ex insegnante da tempo trasferita in Romagna.

Vicari è stata alunna di Ragusa nell'anno scolastico 1978/79, quasi quarantacinque anni fa. Nella sua opera, ha raccontato, è sempre stata accompagnata dalle parole del Sommo Poeta. "Ogni sillaba di Dante è passata attraverso la mia vita, - ha raccontato - ho sentito Dante, l’ho parlato, l’ho vissuto. E per me è stata un’esperienza vitale: una conversione”.

"La poesia di Gabriella Vicari canta il dolore della tragedia delle vittime del mar Mediterraneo - ha sottolineato un altro maestro decisivo per la crescita letteraria della Vicari, il critico letterario Giuseppe Macauda - così come Dante che cercò accoglienza, in una città o nell’altra, sempre in povertà. Visse in condizioni tra le più estreme che possano capitare in una vita, comprendendo più a fondo il bene e il male che c’è negli esseri umani e nella storia. Per salire, bisogna prima scendere.È necessario conoscere l’inferno per ritrovare la nostra umanità”.

"Ma ciò che distingue dannati e redenti è una scelta: un cambiamento di rotta del cuore e delle coscienze. Chi non è più in grado di contemplare, l'umano, di vedere la bellezza che c’è attorno, e lo stupore, è vicino alla morte, quella vera. E invece c’è così tanto là fuori. Lo sguardo che prova stupore per tutto è quello di un bambino che abbiamo il dovere di salvare da ogni male, con la speranza di tornare a essere sognanti, desideranti, adoranti, anche dopo aver visto tanto. Questa è la vera rinascita. E la poesia tenta di condividerlo”, ha concluso Macauda.