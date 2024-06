Foto da favola consegnate il giorno stesso del matrimonio grazie all'intelligenza artificiale: l'idea dello studio

Ricevere le foto e i video del matrimonio lo stesso giorno che si pronuncia il fatidico "si" diventa realtà grazie all'intelligenza artificiale. Uno studio fotografico di Ravenna, infatti, ha elaborato un progetto, "AI Photographer", che permette di consegnare tutto il materiale in tempo reale, elaborando le immagini e montando i video con effetti speciali, offrendo un prodotto finito e di qualità già durante la festa.

Un progetto, come spiega Marco Zammarchi, titolare dello studio, "unico in Italia e rappresenta un notevole passo avanti rispetto agli standard tradizionali del settore". "AI Photographer" ha ottenuto il sostegno della Regione Emilia Romagna, vincendo il bando dedicato alle Imprese Creative. Questo riconoscimento non solo conferma l'innovatività dell'iniziativa, ma consente anche allo Zammarchi Studio di avviare una piattaforma di formazione dedicata alla divulgazione del metodo.

Attraverso corsi specifici, altri fotografi in tutta Italia potranno apprendere l'applicazione della AI nella fotografia e nel video professionale. L'integrazione dell'intelligenza artificiale nelle nostre attività quotidiane, sottolinea Zammarchi, "non solo permette di offrire servizi e prodotti di maggior qualità, ma ci consente anche di rimanere competitivi in un mercato in continua evoluzione".

Marco ed Ellen Zammarchi