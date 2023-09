Giancarlo Guani trionfa al decimo concorso nazionale letterario "Dino Campana"

Si sono svolte nei giorni scorsi a Brisighella le premiazioni della decima edizione del concorso nazionale letterario “Dino Campana”. A vincere è stato Giancarlo Guani con l’opera “L'ultimo straccio di luce”. Ad Alessia Tarantino, per l’opera “Dama antica”, va il Premio speciale per la musicalità “Emilio Betti”. Per l’occasione il pubblico ha potuto assistere all’azione poetica “Nel viola della Notte” della Compagnia degli Accesi e alla presentazione del libro-antologia “Nel paesaggio italiano collocavo dei ricordi”.

A distinguersi sotto il profilo della “musicalità” anche la Brisighellese Sabrina Poggiolini, di San Cassiano, con l’opera “Merlino”. Alle premiazioni ha partecipato l’Assessore alla Cultura del Comune di Brisighella Gessica Spada, la quale ha anche accolto in dono l’opera dell’artista Paolo Gambi di Ravenna, realizzata in ricordo della giornata, che verrà esposta presso la Biblioteca “Carlo Pasini” di Brisighella.

La decima edizione del prestigioso premio torna a Brisighella grazie alla preziosa collaborazione del Gruppo Amici dell’Osservanza, dopo le edizioni di Marradi, 2022, Palazzuolo Sul Senio 2021, Faenza 2020, Modigliana 2019, Marradi 2018, Borgo San Lorenzo 2017, Brisighella 2016, Firenze 2015 e 2014. L’evento è stato realizzato con la collaborazione e il patrocinio del Comune di Brisighella e con il supporto tecnico dei Fotoamatori Brisighellesi.