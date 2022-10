Vini d'eccellenza: un'osteria ravennate premiata dal Gambero Rosso

La 33esima edizione della Guida Ristoranti d’Italia 2023 di Gambero Rosso premia un locale della provincia di Ravenna. Come evidenzia la guida enogastronomica, nell’ultimo anno, il ritorno del turismo straniero innamorato delle bellezze e dei sapori italiani ha ridato linfa vitale alla ristorazione. Sono tornati a riempirsi i locali delle grandi città d’arte, ma anche quelli fuori dalle rotte in ogni angolo del nostro Paese. Nuovi investimenti e nuovi progetti hanno spesso visto i protagonisti della cucina italiana in veste di imprenditori.

Innovative anche le proposte enologiche: ed è proprio in questo settore che viene premiata una realtà della nostra provincia. L'osteria La Baita di Faenza ottiene infatti il riconoscimento delle Tre Bottiglie, che la guida assegna ai migliori wine bar d'Italia. Il ristorante faentino risulta così tra gli 11 locali che guadagnano le Tre Bottiglie. In tutto sono 2480 gli esercizi segnalati dalla guida del Gambero Rosso.