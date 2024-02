Dai racconti dei nonni nasce un libro sulla storia della propria comunità

Un modo per combattere la solitudine delle persone anziane, migliorandone il benessere. Martedì 27 febbraio 2024 alle 16, la Biblioteca comunale Luigi Dal Pane (Piazzale Poggi, 6) ospita la presentazione della quarta edizione della raccolta delle storie di vita della "Compagnia dei Racconti", progetto di welfare generativo che permette alle persone di conoscersi e farsi compagnia, tramandare storie di vita personali che diventano storie di comunità.

Il progetto è alla ricerca di volontari che andranno a visitare ogni anziano al fine di ascoltare le sue storie. Le interviste saranno poi trascritte per divenire brevi racconti che saranno raccolti in una pubblicazione. A sostenere l'iniziativa ci sono l'Auser territoriale provinciale, l’Asp della Romagna Faentina, il Comune di Castel Bolognese e la Regione Emilia-Romagna, grazie al coordinamento della Consulta delle associazioni di volontariato di Faenza e alla preziosa collaborazione della Libera Università per Adulti - Faenza APS, che da quest'anno entra come partner di progetto sia nella fase di preparazione - formazione delle volontarie e volontari raccoglitori di storie sia nella fase di pubblicazione. Il progetto sarà coordinato dalla cooperativa sociale Villaggio Globale.

In programma anche altri incontri presso la Biblioteca “Dal Pane”: martedì 5 marzo alle 16 con Enrica Carli, psicologa e psicoterapeuta specializzata in psicoterapia Sistemico Relazionale e martedì 26 marzo sempre alle 10 incontro con Mauro Gurioli, autore, redattore ed editore di libri e saggi, fondatore di Tempo al Libro, casa editrice indipendente.

Chi desidera diventare volontario della Compagnia dei Racconti può scrivere a ericci@villaggioglobale.ra.it, chiamare il 349.6481710 o rivolgersi alla segreteria del Comune di Castel Bolognese al numero 0546.655845.