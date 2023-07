Il segreto di nonna Colomba per i suoi 101 anni: "Lavorare tanto e forte, giorno e notte"

Giusto il tempo di riparare i danni causati dal fortunale che il centro anziani Silvagni di Voltana è stato rimesso in sicurezza per ospitare, nella mattinata di giovedì, i festeggiamenti dei compleanni degli ospiti del centro nati a luglio. La prima a essere celebrata è stata la signora Colomba Cavina, che ha spento ben 101 candeline.

Le altre festeggiate sono state Nunzia Barelli (95 anni), Clotilde Bartolotti (94), Carla Grilli (88), Marialuisa Salvadori (83) e Fede Saviotti (78). Hanno portato gli auguri l’amministratrice unica dell’Asp dei Comuni della Bassa Romagna Emanuela Giangrandi, la direttrice Monica Tagliavini e Rita Palumbo del centro anziani Silvagni, insieme agli operatori della struttura. La festa ha coinvolto tutti gli ospiti, con musica e canzoni e taglio della torta.

Nata il 27 luglio 1922 a Riolo Terme, allora Riolo dei Bagni, figlia di agricoltori, la signora Colomba racconta di avere vissuto la propria infanzia a Monte Mauro con la famiglia. "Abitavamo tutti insieme ed eravamo in quindici - ricorda - ho studiato soltanto fino alla quarta elementare, anche perché per arrivare a scuola ci mettevo molto tempo, la mia scuola era a Borgo Rivola. Per andarci dovevo attraversare la montagna e il fiume con il freddo, la neve e il gelo, sempre da sola. Quanti pianti mi sono fatta. Se la scuola fosse stata più vicina, la strada più comoda e avessimo avuto più soldi mi sarebbe piaciuto molto continuare a studiare. Dopo che ho lasciato la scuola, prima ho lavorato a casa aiutando mia madre con le faccende domestiche poi ho cominciato a lavorare nei campi insieme ai miei fratelli".

Dopo aver compiuto 20 anni la signora Cavina ha conosciuto il futuro marito Guido e con lui si è trasferita a Bagnara di Romagna. All'inizio Guido non era ben visto dai genitori perché più grande di 13 anni. Ma si sono comunque sposati nel 1946 e nel 1954 è nata la figlia Enrica. "Il segreto per arrivare a 101 anni – spiega ancora Colomba Cavina – è lavorare forte, forte, forte come ho lavorato io, giorno e notte. Qui in struttura ho anche incontrato una mia vecchia vicina di casa, Emma, e ne sono stata molto felice".