Esce "We'll Smile Again", il nuovo singolo del cervese Marcello Sutera

Il brano in inglese "We'll Smile Again" segna il ritorno dell'artista originario di Cervia Marcello Sutera, dopo la produzione a scopo benefico "Nemico invisibile" che lo ha visto collaborare con: Gaetano Curreri, Annalisa Minetti, Mario Biondi, Petra Magoni e Dodi Battaglia. "Due amici che si tendono la mano virtualmente, si sostengono e s'incoraggiano mentre il mondo fuori è tutto buio. 'Torneremo a sentire il tintinnio dei calici' si promettono…".

Il nuovo brano del bassista romagnolo vede la presenza di nomi di spicco del panorama musicale italiano ed internazionale: scritto da Dario Rosciglione, Ely Bruna, Walter Ricci e Nick The Night Fly, la formazione di "Marcello Sutera & Friends" vede, oltre all'artista stesso all'arrangiamento ed al basso, Frank McComb, Walter Ricci e Nick The Night Fly alla voce, Alfredo Golino alla batteria, Dario Tanghetti alle percussioni, David Giacomini alle chitarre, Max Greco al piano, Ciro Manna alla chitarra, Stefano Di Battista al sax, Roberta Gentile e Manuela Prioli ai cori e Marco Capiccioni alla programmazione Archi.