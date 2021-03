Assegnati i Wedding Awards 2021: trionfano 19 specialisti ravennati del matrimonio

Un premio alle eccellenze del matrimonio sul territorio ravennate. Sono ben 19 le aziende e i professionisti del settore nozze della nostra provincia a essere state incoronate dai Wedding Awards 2021, i premi assegnati dal sito specializzato Matrimonio.com alle aziende con il maggior numero di recensioni da parte degli sposi e con le valutazioni migliori.

Dopo i 13 vincitori dello scorso anno, nel 2021 salgono dunque a 19 le realtà ravennati premiate per il proprio servizio dalle coppie di sposi, un risultato importante in un'annata resa molto difficile a causa del Coronavirus e dal conseguente alto numero di cerimonie rinviate.

I vincitori della provincia di Ravenna

Tra i vincitori dell'ottava edizione dei Wedding Awards della provincia di Ravenna ritroviamo la location Villa Rota (sezione Banchetto) ed Eventi Catering (sezione Catering), mentre per la sezione Fotografia sono stati premiati i ravennati Dimedia Studio, Marco Baldini e Vincenzo Pioggia. Nella sezione Video si distingue il faentino Video Benini, nelle Bomboniere La bottega delle idee di Sant'Agata sul Santerno e per Fiori e decorazioni l'azienda Ikebana di Massa Lombarda.

Sono quattro le realtà premiate per la sezione Wedding Planner: Davide Bongiovanni (Ravenna), J Wedding Events (Castel Bolognese), Mareventi (Cervia) e Sereventi2005 (Ravenna). Per quanto riguarda la sezione Torte nuziali trionfa Fili di Zucchero (Bagnacavallo), mentre per Sposa e accessori vince SB Atelier (Cotignola). Sono ben tre i vincitori per la sezione Sposo e accessori: oltre alla riconferma di Liverani Abbigliamento (Lugo), si aggiudicano gli Awards anche Liverani Uomo (Faenza) e Mark Malò (Ravenna). La lista dei vincitori si completa con la faentina Alice Cavina per la sezione Bellezza e benessere e con l'azienda ravennate I Razzi specializzata in spettacoli pirotecnici.