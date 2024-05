Naturalità del legno e contemporaneità: I prodotti in parquet del Made in Italy

Una produzione che avviene prevalentemente in Italia da legni da foreste controllate, un controllo costante della filiera, rispetto all'ambiente, certificazioni e colori di grande tendenza.

Sono questi i punti fermi dei pavimenti in legno di Parquet Italia 1960, una giovane azienda italiana dinamica che porta avanti una proposta commerciale in linea con le tendenze del momento, con prodotti contraddistinti da un alto standard estetico e qualitativo, con colori e finiture contemporanee e prevalentemente Made in Italy, ecosostenibili, di ottima vendibilità e dotati di un prezzo molto competitivo.

La gamma di prodotti di Parquet Italia presenta due principali collezioni: la collezione Gold è una selezione di pavimenti in legno composta da quattro diverse finiture: Dante, Da Vinci, Galilei e Verdi e quattro diversi formati, Maxi e mini plancia, in classe d'aspetto “Forest Rustic”, Spina italiana 90° e Spina francese 45°, in classe d'aspetto “Superior prime”.

Questa gamma di prodotti è formata da colori contemporanei e di grande tendenza che vanno dai toni estremamente naturali, fino ad un grigio caldo, passando per un tono ambrato.

La collezione Silver invece è una selezione di pavimenti in legno composta da quattro diverse finiture: Pascoli, Caruso, Carducci e Manzoni e due diversi formati, la Maxi plancia in classe d'aspetto “Forrest Rustic” e la Mini plancia in classe d'aspetto ”Free class”. La gamma oltre ad avere colori di tendenza, che vanno da toni chiari fino ad un grigio perla, è particolarmente apprezzata per la naturalità delle classi d'aspetto vera rappresentazione del tronco e del suo ambiente d'origine.

Parquet Italia 1960 produce esclusivamente pavimenti realizzati interamente in legno in ogni sua parte, non utilizza componenti tossici e non tratta prodotti compositi contenenti strati di PVC o altre sostanze.

Parquet Italia 1960 seleziona attentamente le materie prime usando legno proveniente prevalentemente da foreste sostenibili e certificate, lo assembla con colle senza formaldeide e, infine, lo colora con vernici italiane a base acqua di alta qualità, per un prodotto sano durante il suo ciclo vitale e completamente smaltibile in caso di fine vita.