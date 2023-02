Preparati per l'inverno: i consigli per mantenere il tuo parquet in salute

Il freddo e l'inverno copriranno con il loro gelido manto il nostro paese ancora per un po' ed è risaputo che le temperature più rigide e l'umidità possono rappresentare una vera sfida per la salute del nostro parquet.

Per mantenere il pavimento sempre bello e luminoso, è importante seguire alcuni semplici consigli per la pulizia, la lucidatura e la manutenzione regolare.

Consigli pratici per la pulizia e la manutenzione del parquet durante l'inverno

Innanzitutto, è importante utilizzare prodotti specifici per la pulizia del parquet, evitando detergenti aggressivi che possono danneggiare la superficie.

Inoltre, è importante evitare l'utilizzo di acqua troppo calda e di strofinare con troppo vigore durante la pulizia, poiché questo può causare graffi e danni irreparabili.

Per mantenere la brillantezza del parquet, è consigliabile eseguire una lucidatura regolare utilizzando prodotti appositi. Questo aiuterà a proteggere la superficie dai danni causati dal freddo e dall'umidità e a mantenere il pavimento sempre lucido e protetto.

Ma la vera chiave per mantenere il parquet in ottime condizioni durante l'inverno è la pulizia regolare. Questo include la rimozione della polvere, della sporcizia e l'utilizzo di tappeti o tappetini per evitare graffi e danni causati dalle scarpe, soprattutto gli scarponi invernali.

La qualità che fa la differenza

Sicuramente un’accurata manutenzione contribuisce a mantenere le qualità visive e strutturali dei nostri pavimenti in legno, ma una grande differenza è anche rappresentata dalla qualità del materiale utilizzato; parlando di altissima qualità non possiamo non menzionare la nuova collezione "Castelli Romani" di Original Parquet.

Questa collezione offre una vasta gamma di parquet di alta qualità, realizzati con materiali di prima scelta e con una cura artigianale per i dettagli.

La caratteristica principale di questo pavimento è il cosiddetto “Effetto Scavato”, una particolare lavorazione che conferisce al legno un effetto dal sapore antico, caratterizzato da crepe grossolane, grandi nodi e solchi più o meno profondi, grazie al quale possiamo donare un aspetto rurale alle nostre stanze.

La sapiente unione di una lavorazione “antica” unita all’altissima qualità della materia prima e all’innovativa tecnologia di produzione crea un prodotto dal fascino retrò, unito però ad un’elevata resa estetica e strutturale.

Il Rovere invecchiato, il legno che costituisce il pavimento, è disponibile in sei diverse colorazioni che prendono ispirazione proprio dalla regione dei castelli romani.

Original Parquet è un'azienda leader nel settore dei pavimenti in legno, con un'esperienza pluriennale che l'hanno resa un vero e proprio punto di riferimento.

Il preparato staff vi accompagnerà in tutte le fasi, partendo dalla consulenza sulla scelta del prodotto più adatto alle esigenze del cliente, fino all'installazione professionale.

Per ulteriori informazioni sulla nuova collezione "Castelli Romani" di Original Parquet, e per scoprire tutti i servizi offerti, potete consultare sito web.

Con Original Parquet potrete scegliere un prodotto di altissimo design e qualità, facendo nello stesso tempo una scelta green, riscoprendo il piacere di camminare a piedi nudi