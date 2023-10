Veicoli a noleggio per privati e aziende: ecco perché conviene

Il noleggio di veicoli, sia per privati che per aziende, rappresenta una scelta intelligente sotto vari aspetti. Innanzitutto, questa opzione consente di evitare il considerevole investimento iniziale richiesto per l'acquisto di un veicolo nuovo. Le tariffe di noleggio, inoltre, comprendono solitamente servizi come manutenzione, assicurazione e assistenza stradale, contribuendo così a ridurre i costi imprevisti che possono gravare sui proprietari di auto.

Per le aziende, il noleggio offre un notevole vantaggio in termini di gestione della flotta. Elimina la necessità di immobilizzare grandi quantità di capitale in veicoli e consente di adattare rapidamente la flotta alle mutevoli esigenze aziendali. Inoltre, le spese di noleggio sono deducibili fiscalmente, offrendo un importante beneficio in termini di risparmio fiscale.

Anche per i privati, il noleggio è un'opzione allettante. Permette di guidare veicoli nuovi senza doverne gestire la vendita o la manutenzione a lungo termine, offrendo così un livello di comodità e flessibilità senza pari.

A Ravenna, un'azienda leader del noleggio di veicoli

Quando si parla di noleggio, Moreno Renting è una garanzia: con già tre sedi operative tra Emilia Romagna e Lombardia, da oggi apre un nuovo punto di noleggio a Ravenna, garantendo il servizio su tutto il territorio nazionale. La professionalità e la profonda conoscenza del team di Moreno Renting del settore del trasporto, permettono loro di comprendere le esigenze dei clienti e di consigliare la soluzione ottimale per soddisfarle.

Matteo Castellari, Direttore Commerciale di Moreno Renting, sottolinea l'importanza di offrire servizi veloci e flessibili ai clienti: "L’apertura della sede di Ravenna va in questa direzione, con l’obiettivo di rafforzare sempre di più il rapporto con il territorio romagnolo, sia per le aziende che per i privati”.

I vantaggi del noleggio con Moreno Renting

Qualunque sia l'esigenza di spostamento e tipologia di trasporto, Moreno Renting offre il veicolo che meglio si adatta alle necessità di mobilità o di carico e volume, motorizzazione, allestimento ed equipaggiamento. Sono molti i vantaggi di questa soluzione:

Personale qualificato: Il personale di Moreno Renting è altamente qualificato e fornisce istruzioni sul corretto utilizzo delle macchine e delle apparecchiature, che sono comunque corredate da libretti d'uso e manutenzione.

Il personale di Moreno Renting è altamente qualificato e fornisce istruzioni sul corretto utilizzo delle macchine e delle apparecchiature, che sono comunque corredate da libretti d'uso e manutenzione. Tempi personalizzabili: Grazie alla flessibilità e all'organizzazione, i tempi di noleggio sono personalizzabili per soddisfare ogni esigenza della clientela, che si tratti di un periodo breve, medio o lungo.

Grazie alla flessibilità e all'organizzazione, i tempi di noleggio sono personalizzabili per soddisfare ogni esigenza della clientela, che si tratti di un periodo breve, medio o lungo. Assistenza 24/7: Moreno Renting offre assistenza telefonica 24 ore su 24, 7 giorni su 7 ed ha una rete di oltre 2.000 officine meccaniche a disposizione dei clienti, coprendo tutto il territorio nazionale. Questo garantisce tranquillità e supporto costante durante l'intero periodo di noleggio.

Come noleggiare

Il noleggio di veicoli è un'opzione conveniente sia per i privati che per le aziende, offrendo flessibilità, risparmio di costi e comodità.

Per maggiori informazioni o per richiedere un preventivo, è possibile contattare Moreno Renting visitando il sito web o recandosi presso la nuova sede di Ravenna.