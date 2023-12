Personalizza la tua casa con eleganza: guida completa all'arredamento col parquet

È innegabile, scegliere il legno come materiale per i pavimenti delle nostre case è un'opzione esteticamente apprezzata, spesso però sono molti i dubbi e le dicerie che ci fanno desistere da questa scelta. Uno tra tutti è che il legno sia incompatibile con il riscaldamento a pavimento. In realtà, questa convinzione è totalmente errata. Il legno, se scelto e installato correttamente, può essere perfettamente adattato a un sistema di riscaldamento a pavimento.

Chiaramente risulta necessario rivolgersi ad un’azienda seria e professionale che garantisca sulla qualità della materia prima e sulle tecniche di posa,;solo così è infatti possibile garantire una perfetta armonia tra legno e riscaldamento a pavimento.

Eleganza e resistenza del legno

Se parliamo di aziende leader nel settore, non possiamo non menzionare Original Parquet.

Un’azienda che da quasi 30 anni si è imposta come un punto di riferimento per tutta la Romagna e non solo.

Original Parquet è un’azienda profondamente ancorata alle tradizioni ma anche fortemente proiettata verso il futuro e si costruisce su tre principi: il rispetto per l’ambiente e per la materia prima, la continua ricerca dell’eccellenza, non solo in termini di prodotti ma anche di tecnologie e ultimo ma non per importanza la soddisfazione della clientela.

Proprio su questi principi nasce la nuova collezione a Spina Speciale, un'opzione che unisce eleganza e resistenza, tradizione e tecnologia.

Questa collezione non solo è compatibile con il riscaldamento a pavimento, ma garantisce una resa estetica e funzionale raffinata e duratura. La disposizione a spina di pesce, oltre a conferire un aspetto distintivo, contribuisce a garantire una maggiore stabilità del pavimento, che viene saldato grazie ad una speciale colla bicomponente, atossica e ecosostenibile.

Competenza, esperienza e impegno ambientale

La scelta del legno per pavimentazioni è vincolata non solo alla sua estetica, ma anche alla sua sostenibilità. Original Parquet vuole imporsi come un punto di riferimento, grazie alla sua competenza ed esperienza nel settore, l’azienda infatti si impegna a garantire che il legno utilizzato provenga da fonti sostenibili, contribuendo così a preservare le risorse naturali.

Potremmo continuare a parlare per ore, la realtà è che per farvi un’idea più dettagliata basta visitare il sito e recarvi in punto vendita, per toccare con mano (in questo caso con i piedi) l’enorme cura, qualità e attenzione che l’azienda investe nelle proprie creazioni.

Con Original Parquet farete una scelta di design e rispettosa dell’ambiente, garantendo alla vostra casa un ambiente caldo e confortevole.