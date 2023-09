Qualità e versatilità del parquet: i vantaggi del ciclo di finitura a sette mani di vernice

Al giorno d’oggi è fondamentale investire su prodotti di qualità e durevoli anche per quanto riguarda l’arredo domestico o aziendale.

E’ qui che si collocano i prodotti di Original Parquet, perennemente incentrati sulla ricerca della qualità e nella ricerca dei materiali, delle colorazioni e delle finiture per presentarsi costantemente con delle novità sul mercato, per adattarsi al meglio alle esigenze dei vari clienti.

In particolare Original Parquet vuole distinguersi unendo al tipico spirito di artigianalità e creatività propriamente italiani, una profonda personalizzazione delle rifiniture e l’alta tecnologia per rendere il prodotto legno sempre più versatile e duraturo nel tempo.

SEVEN+ è il ciclo avanzato di verniciatura e finitura che caratterizza la produzione di Original Parquet. Consiste in Sette o più strati di vernici e finiture, rispetto ai classcici tre strati, applicati con le più recenti tecnologie che conferiscono ai pavimenti e agli arredi in legno Original Parquet performances tecniche superiori.