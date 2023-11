Un importante player della ristorazione italiana alla ricerca di nuovi talenti a Ravenna

Nel cuore della pittoresca Ravenna, un importante evento sta per prendere vita, offrendo a coloro che aspirano a una carriera dinamica una chance unica. L'azienda partner per lo sviluppo in Italia di uno dei più grandi fast food al mondo organizza a novembre il Recruitment Open Day per svelare le porte di una nuova avventura professionale. Una giornata durante la quale i candidati avranno modo di presentarsi in una maniera molto più tangibile rispetto a un processo di selezione tradizionale, connettendosi direttamente con i potenziali datori di lavoro, e che consente all'azienda di valutare non solo le competenze, ma anche la personalità di ogni candidato.

Dalla gestione al ruolo operativo, ce n'è per tutti i gusti

L'azienda in questione? Sirio. Il ristorante? Burger King. Quando? Mercoledì 22 novembre dalle 11:30 alle 16:00.

Due le posizioni aperte: Operatore Fast Food e Assistant Manager.

Flessibilità, attitudine al lavoro di squadra e disponibilità a interagire con il pubblico sono le qualità ricercate da Sirio, top player nel settore della ristorazione italiana, nei propri Operatori. Il modo ideale per iniziare una carriera lavorativa o per rimettersi in gioco con una mansione di primaria importanza che molte volte rappresenta la porta di accesso per ruoli manageriali all'interno dei ristoranti stessi.

Se invece la propria propensione è quella di guidare e gestire, il ruolo di Assistant Manager potrebbe essere la strada giusta. Dalla gestione quotidiana del ristorante alla formazione del personale, passando dalla garanzia della soddisfazione dei clienti al rispetto degli standard igienico-sanitari. Un ruolo che richiede non solo esperienza, ma anche ottime doti organizzative e di leadership.

Un'opportunità da non perdere

L'appuntamento da non farsi sfuggire è dunque fissato per il 22 novembre presso il Burger King di Ravenna e rappresenta senza alcun dubbio il miglior modo per conoscere da vicino la grande famiglia Sirio, interagendo in prima persona con chi ne fa già parte e con la possibilità di aprire le porte a una nuova esperienza professionale in un ambiente che valorizza le competenze di ogni lavoratore.

Non resta dunque che segnarsi il promemoria e recarsi di persona al Recruitment Open Day ravennate.

Il 22 novembre è vicino, non mancare!