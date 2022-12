Un nuovo modo di vivere la casa: la riscoperta del legno e del parquet

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La pandemia si sa ha cambiato le abitudini di molti e con questo di conseguenza anche il loro modo di vedere e vivere le proprie abitazioni. Con i lockdown si ricercavano ambienti accoglienti e confortevoli capaci di infondere serenità e al contempo sicurezza e praticità e per questo in molti cittadini hanno iniziato ad approcciarsi sempre di più al mondo del legno per i propri interni e del parquet.

Per andare incontro a queste nuove esigenze dei cittadini Original Parquet apre un nuovo showroom a Ravenna; l’obiettivo è fornire ai clienti tutta l’assistenza necessaria per la scelta del giusto parquet per i propri arredi.

Uno spazio espositivo originale che richiama quello delle gallerie d’arte. Qui i prodotti vengono proposti all’interno di grandi cornici dorate come fossero preziosi dipinti di una prestigiosa galleria d’arte. Il nuovo showroom aziendale Original Parquet si snoda in aree tematiche con diversi allestimenti per mostrare le numerose applicazioni del materiale legno nei vari ambienti: dalle camere da letto, al bagno e alla zona living. Al piano superiore si può ammirare, oltre ad una Secret Room con i prodotti di punta dell’azienda, una grande sala formazione ma, soprattutto, l’elegante lounge con winery room per ricevere ospiti, clienti e amici e chiacchierare davanti a un buon bicchiere di vino.