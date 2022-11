Tra artigianalità e tecnologia: l’arte di lavorare il legno in Italia

Il legno ha sempre rappresentato una grande risorsa, sia che venisse usato come fonte di calore, sia che venisse utilizzato come arredo o materiale da costruzione per le case.

Tutt’oggi, nonostante le nuove tecnologie e i nuovi materiali, il legno continua ad essere un materiale nobile e prezioso, apprezzato per tutte le sue numerose qualità, estetiche e costruttive.

Ed è proprio la lavorazione del legno a essere un settore trainante dell’economia del nostro Paese, il tutto reso possibile da maestranze eccellenti distribuite da nord a sud.

La tradizione italiana nella lavorazione del legno

Ogni regione italiana è famosa per la sua abilità nella lavorazione del legno: basti pensare alle regioni del nord, come Val D’Aosta, Lombardia, Veneto e Trentino, dove le tradizionali abitazioni in legno e le sculture lignee continuano ad essere protagoniste.

Nel centro troviamo l’Emilia-Romagna e la Toscana, famose per le sculture, le pavimentazioni e i lavori navali e più a sud i mastri d’ascia dei presepi di Napoli e i falegnami di Matera.

Insomma in Italia siamo maestri nella lavorazione del legno, un know-how che abbiamo condiviso ed esportato in tutto il mondo.

Le innovazioni tecnologiche nella lavorazione del legno: il termotrattamento

Come tutti i settori anche quello della falegnameria ha subito enormi innovazioni tecnologiche, tecnologie che ci consentono di avere un prodotto all’avanguardia, resistente ma che al contempo mantenga inalterato quel fascino antico e confortevole.

Parlando di innovazioni, non possiamo non citare Original Parquet, azienda leader nel settore dei parquet e delle pavimentazioni in legno.

L’impegno aziendale è sempre stato lo stesso: creare un prodotto robusto, resistente nel tempo ma che mantenga inalterato il fascino naturale, realizzando il tutto nel totale rispetto ambientale.

Ecco quindi che nasce la nuova collezione di legnami termotrattati. Ma di che cosa si tratta?

Il termotrattamento è uno speciale procedimento che sottopone il legno a processi igrotermici con l’obiettivo di eliminare l’umidità interna e di migliorarne la resistenza da agenti esterni come funghi, muffe ed insetti.

L’innovazione di Original Parquet è stata quella di, grazie ad un lungo processo di studio e sperimentazione, ottenere questo risultato senza l’utilizzo di prodotti chimici o additivi sintetici inquinanti, ma utilizzando solamente acqua e calore. Il legno viene disidratato totalmente, facendo fuoriuscire tutte quelle sostanze soggette a deterioramento, consegnandoci un prodotto molto più resistente e durevole, nonché conferendogli un piacevole colore brunito.

Ed è proprio osservando il lavoro certosino di Original Parquet che possiamo apprezzare la maestria della tradizione italiana: prodotti di design, di altissima qualità costruttiva e rispettosi dell’ambiente.

