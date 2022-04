Parquet e tecnologia: un binomio vincente

Il legno è una delle pavimentazioni più antiche, ha accompagnato l’uomo sin dalle prime case ed è ancora oggi una delle scelte migliori per quanto riguarda l’arredamento delle nostre case.

Glamour, calore e durata nel tempo sono solo alcune delle numerose caratteristiche del parquet.

Come ogni settore, anche quello della lavorazione del legno ha beneficiato delle nuove tecnologie, ma come queste tecnologie hanno migliorato i nostri parquet?

Tecnologia e innovazione: il parquet del futuro

Uno dei settori su cui si è investito maggiormente in termini di risorse ed energie è quello di rendere la produzione del parquet Eco friendly, le migliori aziende infatti utilizzano materia prima proveniente solamente da foreste controllate; tutto ciò consente loro di monitorare la salute degli alberi e di controllare la deforestazione, infatti ogni pianta abbattuta viene prontamente sostituita in modo da non sconvolgere l’equilibrio della foresta.

Altre importanti innovazioni riguardano le lavorazioni e i solventi utilizzati, si sta perseguendo la strada delle emissioni zero e dell’utilizzo praticamente totale di colle e additivi chimici completamente atossici e non inquinanti.

Ultima frontiera delle innovazioni tecnologiche del trattamento del legno è il termotrattamento, ma di cosa si tratta?

Il trattamento termico è un processo a cui il legno viene sottoposto, tramite l’esposizione ad alte temperature e alte pressioni, quest’ultimo subisce delle reazioni interne, a livello chimico, che migliorano in maniera esponenziale la resistenza, la lucentezza e la durata nel tempo.

Original parquet, azienda leader da oltre 20 anni nella produzione di pavimentazioni in legno investe molto nel reparto di ricerca e sviluppo.

Il risultato è stata l’innovazione e il miglioramento del trattamento termico.

La collezione Rovere Termotrattati è la prima ad incarnare queste innovazioni, il trattamento ha permesso di rimuovere la quasi totalità dell’acqua e tutte le componenti organiche sono evaporate o si sono cristallizzate nel cuore del legno.

La rimozione di queste componenti conferisce al parquet una resistenza molto più elevata contro il degrado biologico causato da funghi, muffe o insetti.

Aumenta in maniera esponenziale anche la resistenza meccanica, offrendoci un pavimento meno soggetto a rigonfiamenti e restringimenti. L’intero processo viene effettuato senza l’utilizzo di additivi chimici o altri agenti inquinanti, rispettando il pieno impegno preso dall’azienda di creare prodotti esclusivamente ecocompatibili.

