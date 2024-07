Emilia-Romagna: ecco cinque località per quest’estate

Situata nel cuore dell’Italia, l’Emilia-Romagna è una regione molto attrattiva (anche) d’estate. Una terra famosa per la sua cucina deliziosa, per le numerose città d’arte e, ovviamente, per le località balneari lungo la Riviera Adriatica.

Ideale per tutti: dalle famiglie ai gruppi di amici. In questo articolo esploreremo cinque destinazioni imperdibili per l’estate in Emilia-Romagna.

In Romagna

Rimini e Riccione, due delle località balneari più famose della Riviera Adriatica, sono mete perfette per chi cerca una vacanza all'insegna del mare e del divertimento.

Ideale per le famiglie ma anche per chi vuole viaggiare in comitiva, Rimini è famosa per la sua lunga spiaggia sabbiosa, le acque poco profonde e i lidi più che attrezzati (una vera eccellenza in tutta Italia). La città offre anche un ricco patrimonio storico e culturale, con il Tempio Malatestiano, l'Arco di Augusto e il Ponte di Tiberio che testimoniano il suo glorioso passato romano.

Non da meno Riccione, conosciuta per la sua vivace vita notturna. Viale Ceccarini è il cuore pulsante della città, con i suoi negozi, i bar e i ristoranti. Inoltre, i parchi tematici come Aquafan e Oltremare offrono giornate di svago per tutta la famiglia.

A pochi chilometri da Rimini, Santarcangelo di Romagna è un borgo ricco di storia e tradizione. Il centro storico è un labirinto di stradine, piazze e antiche case in pietra, con numerose botteghe artigiane e ristoranti tipici. Il Museo Storico Archeologico e le grotte tufacee sono due attrazioni imperdibili. Ogni estate, il borgo ospita il Festival Internazionale del Teatro in Piazza, un evento che attira artisti e spettatori da tutto il mondo. Santarcangelo di Romagna offre un'esperienza culturale e autentica, lontana dal turismo di massa.

Un’altra meta da considerare per chi vuole concedersi al turismo balneare è Cesenatico, una delle gemme della Riviera Adriatica, meno affollata di altre località ma altrettanto affascinante. Il suo porto canale, progettato da Leonardo da Vinci, è il cuore della città e ospita il Museo della Marineria, dove è possibile scoprire la storia marittima locale. Le spiagge di Cesenatico sono ampie e ben attrezzate, ideali per famiglie e per chi cerca relax. Inoltre, il centro storico offre una varietà di ristoranti e trattorie dove gustare la deliziosa cucina romagnola.

In Emilia

Forse non tutti sanno che in Emilia c’è la cosiddetta “piccola Venezia”: parliamo di Comacchio, una cittadina lagunare unica, famosa per i suoi canali, i ponti e le case colorate. Passeggiando per il centro storico, si possono ammirare il Trepponti, un suggestivo ponte a tre arcate, e l'Antica Pescheria. Le Valli di Comacchio, una vasta area di zone umide e saline, sono perfette per escursioni in barca e birdwatching, offrendo l'opportunità di osservare fenicotteri e altre specie di uccelli. Questa destinazione combina storia, cultura e natura in modo affascinante.

Non si può ovviamente dimenticare Ferrara, città rinascimentale patrimonio dell'UNESCO. È una destinazione perfetta per l'estate, grazie ai suoi eventi culturali e alle sue bellezze architettoniche. Il centro storico, con il maestoso Castello Estense, il Palazzo dei Diamanti e la Cattedrale di San Giorgio, offre un'atmosfera unica e affascinante. D

Durante l'estate, Ferrara ospita il Ferrara Buskers Festival, il più grande festival di musicisti di strada al mondo, che anima le vie della città con spettacoli e concerti. Inoltre, le Mura di Ferrara, che circondano la città, sono perfette per passeggiate a piedi o in bicicletta. Ferrara è una meta ideale per chi cerca cultura, storia e un'atmosfera vivace durante i mesi estivi.

