Ginnastica artistica, un gran secondo posto ai campionati regionali per la Saga Alfonsine

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Domenica si sono svolti a Ravenna presso la palestra Renzo Zannoni i campionati Regionali di Serie D LA3 e LB3 della sezione di Ginnastica Artistica Femminile. La Saga Alfonsine ha partecipato alla gara con tre squadre, due nelle categorie Junior/senior e una nella categoria Allieve.

Per il Campionato LB3 le ragazze (ì Marta M., Giulia V., Matilde B., Sara G., Chiara B.), a seguito di piccole imprecisioni agli attrezzi hanno portato a casa solo il 5° posto nella classifica assoluta, ma ancora più importante del risultato finale è stato il ritorno alle competizioni in questa squadra di Sara Giordani, tenuta ferma per più di 9 mesi causa infortunio, e che finalmente è potuta tornare in pedana a gareggiare.

A metà giornata sono scese in pedana a gareggiare le ginnaste Junior/Senior della Gara Serie D LA3 (Giorgia M., Carlotta B., Martina B., Aurora B., Bianca A.), che hanno lottato con grinta su ogni attrezzo, e sono state ripagate dal 2° posto assoluto nel campionato. "Risultato sofferto, ma meritato, che ci proietta con ottimismo alle imminenti fasi nazionali di Rimini", commenta lo staff della Saga.

Ultime a gareggiare sono state le piccole Allieve (Sara K., Nicol B., Marissa B., Elisa Z.), tutte alla loro primissima gara FGI, hanno purtroppo pagato lo scotto dell'emozione che ha accompagna queste giovanissime ginnaste alla loro prima volta in pedana di gara, ma hanno mostrato abilità e grinta, senza abbattersi mai, neppure dopo alcune cadute dalla trave. Tutti gli allenatori sono soddisfatti dei risultati ottenuti, e dei progressi che giorno dopo giorno si concretizzano durante gli allenamenti.