250 partecipanti alla special edition del Campionato italiano 100 km su strada

Il Campionato Italiano 100 km su strada, nel 2021 in forma di special edition organizzato su pista all’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, promette grande spettacolo grazie alla presenza di tanti runner molto competitivi tra i 250 partecipanti. La sfida al vertice più attesa è quella tra il campione della 47esima Firenze-Faenza Marco Menegardi (fresco vincitore della 6 ore del Parco Nord) e il recordman del Passatore Giorgio Calcaterra, ma non mancano tanti altri possibili candidati al successo.

La special edition del Campionato Italiano 100 km su strada, che si correrà il 22 maggio a partire dalle 10 nell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, è promossa ed organizzata dall'associazione faentina 100 km del Passatore insieme all'omonima Società del Passatore, Uoei, Csen e Cai. A supportare la manifestazione anche Anffas Onlus (Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali). Il campionato italiano 100 km su strada assegnerà titoli assoluti e master, ma non sarà valevole per l'albo d'oro della Firenze-Faenza la cui 48esima edizione è rinviata al 2022. La lunghezza del tracciato ideato per la special edition del Campionato Italiano è di 5 km, i quali saranno ripetuti per 20 volte dai concorrenti. A sfidarsi sul tracciato del Santerno 250 runner tra i quali troveremo i più grandi specialisti tricolori. Giorgio Calcaterra, Marco Menegardi e Matteo Lucchese sono solamente tre dei grandi nomi attesi ai nastri di partenza. 40 le atlete donne iscritte, 35 sono gli atleti esordienti, 15 i faentini, oltre 40 i romagnoli. In occasione del Campionato Italiano 100 km su strada verranno selezionati i runner tricolori che prenderanno parte ai Campionati Europei con la casacca della Nazionale Italiana.

Come ogni anno, tantissime sono le associazioni di volontariato e i Servizi Sanitari che prestano il loro servizio alla realizzazione degli eventi organizzati dall’Asd 100 km del Passatore. Il cronometraggio e l’elaborazione dati verrà curato da SDAM – Sport Data Management: Champion Chip. Durante la gara sarà presente una diretta curata dagli storici speaker del Passatore Daniele Frisoni e Daniele Menarini, i quali trasmetteranno clip afferenti alla storia della Cento dando voce ad autorità locali e regionali, protagonisti e ospiti a sorpresa.

Lo spettacolo della 100 km arriverà per la prima volta in diretta web. La società organizzatrice del Campionato Italiano ha affidato in esclusiva, grazie alla collaborazione di Hoke one one, allo staff di Sport2u.tv, web tv player di Oasport.it (sito sportivo nazionale) la produzione della telecronaca che potrà essere ascoltata in tempo reale dalla partenza all’arrivo, seguendo davanti al video del proprio smartphone lo sviluppo della gara lungo il tracciato del circuito di Imola. Il prossimo 22 maggio in diretta streaming sul portale sport2u.tv, rilanciata sulle pagine Facebook di Oasport e 100 km del Passatore, le telecamere saranno puntate sin da un quarto d’ora prima della partenza, fissata per le ore 10, sui protagonisti della corsa fra amatori e grandi specialisti. La diretta sarà arricchita da un “salotto” in cui commentatori e ospiti del settore commenteranno la performance e intratterranno i visitatori.

Iniziativa collaterale alla special edition del Campionato Italiano 100 km su strada la “staffetta 100km del Passatore…verso il mito e oltre – Firenze-Faenza-Ravenna”, organizzata dal Liceo Torricelli di Faenza. Ogni classe, attraverso il proprio gruppo su una apposita app dovrà raggiungere i 100 km sommando i post di movimento di ogni studente della classe. La classe che sarà riuscita a percorrere i 100 km nel minor tempo risulterà la vincitrice. La challenge sarà attiva nella settimana della 100 km, da lunedì 17 a sabato 22. Tra gli eventi collaterali della Cento l’Asd organizza nel 2021 la seconda edizione denominata “100 km di casa” per tutti i concorrenti originariamente partecipanti alla 48esima edizione della 100 km del Passatore.