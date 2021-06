Adriatic Series, va in scena alla Standiana il Triathlon Show Ravenna

Sabato 26 e domenica 27 giugno andrà in scena la prima edizione del Triathlon Show Ravenna, evento multidisciplinare che fa parte del circuito Adriatic Series. Due le novità importanti riguardanti lo svolgimento di entrambe le giornate di gara in programma nel comprensorio del bacino della Standiana. Per quanto riguarda il sabato, grazie alla delibera del Presidente FITri Riccardo Giubilei, è stata sancita la ripresa dell'attività sportiva della categoria Giovanissimi a partire dal fine settimana del 12-13 giugno. Questo significa che sabato 26 giugno, come da programma iniziale, alle gare giovanili del Triathlon Show Ravenna potranno partecipare tutte le categorie: Minicuccioli, Cuccioli, Esordienti, Ragazzi, Youth A, Youth B e Junior.

Per quanto riguarda domenica 27 giugno, la novità riguarda lo svolgimento di un aquathlon classico, sulle distanze di 2.5K di corsa, 1K di nuoto e ancora 2.5K di corsa, mentre è contestualmente annullato il triathlon sprint. La "sostituzione" del triathlon sprint con l'aquathlon è stata decisa dal team organizzatore in seguito a una problematica riguardante il manto stradale del percorso ciclistico, che non avrebbe garantito le ideali condizioni di sicurezza per gli atleti. Anche l'aquathlon del Triathlon Show Ravenna assegnerà punti per la classifica dell'Adriatic Series 2021.