Alberto Ancarani confermato nel consiglio della Federscherma

Si è svolta domenica a Roma, presso l'Auditorium Parco della Musica, l'assemblea nazionale elettiva di Federscherma. Oltre all'elezione del nuovo presidente federale Paolo Azzi, che segue Giorgio Scarso dopo quattro mandati e 16 anni, si sono accompagnate quelle dei nuovi consiglieri, con la conferma del rappresentante della nostra regione, Alberto Ancarani. Con 164 voti equivalenti al 9,31%, Ancarani,consigliere di Forza Italia e avvocato ravennate con una lunga esperienza schermistica da atleta e dirigente, ha ottenuto una importante conferma nella squadra del candidato presidente eletto, dopo aver lavorato col precedente presidente Scarso.

“È una bella responsabilità – il suo commento - a meno di 40 anni finisco per essere uno dei tre consiglieri anziani, quattro col presidente, di un Consiglio fortemente rinnovato. Sono soddisfatto perché considero questa vittoria non solo un bel viatico per il futuro ma anche un’approvazione del lavoro svolto nei mandati precedenti. A tal proposito, rivolgo un grandissimo abbraccio al nuovo presidente d’onore Giorgio Scarso, grazie al quale ho iniziato la mia carriera dirigenziale nazionale e per il quale la gratitudine non terminerà mai. Con Paolo Azzi siamo pronti a lavorare per una Federazione che continui a stare al passo con i tempi e non abbia paura di innovare quando il mondo cambia”.