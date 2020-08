AlphaTauri a punti a Silverstone, Gasly e il sorpasso su Vettel: "Una delle mie migliori gare"

Ancora una gara a punti per l'Alphatauri. In un rocambolesco Gran Premio d'Inghilterra a Silverstone vinto su tre ruote da Lewis Hamilton davanti a Max Verstappen e Charles Leclerc, Pierre Gasly ha colto un brillante settimo posto dopo una grande rimonta e sorpassi spettacolari, uno su tutti quello sulla Ferrari di Sebastian Vettel. "E' davvero fantastico - esorsisce il francese del team di Faenza -. È stata una gara davvero combattuta, probabilmente una delle migliori nella mia carriera. Non ci aspettavamo un risultato simile: sapevamo d’avere il potenziale per conquistare punti, ma – visto anche il timing d’uscita della prima safety car, che non ci ha aiutati – sapevamo che sarebbe stata una grande sfida. Penso in quel momento fossimo dodicesimi e poi mi sono ritrovato a lottare nella mischia. È stata dura, ma anche molto divertente: ho lottato con Vettel, Stroll e Giovinazzi. Ho faticato ad avvicinarmi a Sebastian, ma poi ho avuto un’occasione per passarlo e dovevo provarci. Non capita tutti i giorni di superare una Ferrari all’esterno. È stato fantastico. Mi sento a mio agio con la vettura e con il team sappiamo dove migliorare, quindi speriamo di poter fare un ulteriore passo avanti nelle prossime settimane".



Il compagno di squadra Daniil Kvyat ha chiuso con un brutto botto senza conseguenze. "Penso sia stata una gran gara, nonostante sia finita presto - afferma il russo -. Ero partito bene, avevo un buon ritmo e ho anche fatto parecchi sorpassi, recuperando sulle vetture davanti a me. Eravamo in cerca di un buon risultato, quando all’improvviso ho perso il retrotreno della macchina alla curva 10. Inizialmente pensavo fosse stato un mio errore, tendo sempre a essere severo con me stesso, ma dopo aver esaminato il video abbiamo notato che era successo qualcosa fuori dal mio controllo. Analizzeremo tutti i dati per capire cosa sia successo esattamente. È deludente, perché avremmo potuto conquistare dei bei punti, ma ci riproverò la prossima settimana".

