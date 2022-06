100 km del Passatore, il sindaco Isola incontra i runner faentini che hanno tagliato il traguardo

Nella serata di lunedì presso il Comune di Faenza il sindaco Massimo Isola ha accolto tutti i partecipanti faentini che hanno concluso la Cento andata in scena il 21 e 22 maggio. Un’iniziativa nata lo scorso anno per ovviare alle distanze dovute alla pandemia Covid-19 dopo la special edition del campionato italiano 100 km disputata all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. L’incontro tra i runner faentini e la Giunta Comunale è nato nel 2021 grazie al suggerimento del compianto Pietro “Pirì” Crementi ed è diventato ufficialmente tappa annuale per quanto concerne Faenza. Presenti alla serata 2022 il sindaco Massimo Isola, l’assessore allo sport di Faenza Martina Laghi, membri della Giunta, la consigliera regionale Manuela Rontini, il presidente dell’Asd 100 km del Passatore Giordano Zinzani e l’organizzatrice della Cento Tatiana Khitrova assieme a diversi atleti dell’Asd 100 km del Passatore.

Il sindaco Isola ha premiato con una speciale litografia tutti i concorrenti faentini giunti al traguardo. Ricordiamo che il primo atleta faentino ad essersi classificato nella 48^ Cento risponde al nome di Christian Reali (Le Linci), 7° assoluto con il tempo di 8 ore 09 minuti e 23 secondi. La prima faentina è stata Eliana Pelliconi (Asd 100 km del Passatore), 289^ nella graduatoria finale con il crono di 11 ore 34 minuti e 47 secondi. A completare il podio maschile degli atleti faentini Giacomo Ambrosini (Le Linci) e Alessandro Benerecetti (Asd Tosco Romagnola) mentre, in ambito femminile, a seguire la Pelliconi troviamo Valentina Fabbri (Le Linci) ed Elisa Benedetti (Le Linci).

Christian Reali

Eliana Pelliconi