Beach tennis, a Punta Marina si gioca il 17esimo Memorial "Lorenzo Morini"

Fissato l'appuntamento per il 17esimo Memorial Lorenzo Morini, torneo di beach tennis che si svolgerà dal 5 all'8 agosto. La manifestazione si svolge al Bagno Susanna di Punta Marina e nei campi preparati sulla spiaggia libera e nello stabilimento adiacente, Chicco Beach, per un totale di 11 campi. E’ uno dei tornei con più partecipanti del nostro litorale, nelle scorse edizioni erano state superate le 200 coppie partecipanti tra tutte le categorie, partendo dai più piccoli Under 10 per finire alla categoria open Maschile. Le gare cominciano dalle ore 9,30 della mattina ed ogni torneo finisce in giornata. Il memorial si svolge per ricordare Lorenzo un ragazzo scomparso ormai da 18 anni e che viveva di sport fra Ravenna e Punta Marina.