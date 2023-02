Dal circolo 'I Fiori' alla Pallamano Romagna: 40 anni di handball a Faenza

Quarant’anni di pallamano a Faenza. Questo il tema della serata organizzato dal Panathlon Club ed in programma mercoledì sera alle 20,15 al Bistrot Rossini in Piazza del Popolo. Un incontro per ripercorrere la storia della disciplina in città a cui prenderanno parte in qualità di relatori Matteo Nori e Pierangelo Chiarini, rispettivamente presidente e tecnico dell’Handball Faenza 1983. Saranno presente inoltre Fabrizio Tassinari e Vito Sami, capitano e presidente della Pallamano Romagna, sodalizio costituito dall’unione tra le società di pallamano di Faenza e di Imola che attualmente milita in serie A.

La storia della pallamano a Faenza inizia nel 1983su iniziativa dei fratelli Claudio e Guido Leotta assieme a un gruppo di ex allievi dell’ITI allenati dal professor Alfonso Saviotti. ‘Handball I Fiori’, così si chiamava la società all’epoca, giocò i primi campionati in serie D, poi nel 1985 iniziarono anche le partecipazioni ai tornei giovanili che da quel momento furono sempre una costante dell’attività del sodalizio faentino soprattutto anche grazie i buoni rapporti instaurati con gli istituti scolastici del territorio. Nel 1991 invece la prima squadra disputò il primo campionato di serie C della propria storia, e nel 1998 ottenne la promozione in serie B. Qui cambiò il nome e da ‘I Fiori’, termine che rappresentava l’omonimo circolo, divenne Handball Faenza 1983.

Seguì la promozione in serie A2, che non venne disputata fino al 2012-2013 in quanto i diritti sportivi furono ceduti ai trentini del Pressano. Nel 2018 poi, l’Handball Faenza 1983 mancò per un soffio la promozione in serie A1, perdendo la semifinale. Quindi nel 2019, venne imbastito il progetto Pallamano Romagna, a cui partecipano oggi le società di Imola, Mordano e Faenza. Così la serie A è sbarcata al Palacattani, non prima di aver ospitato la gara tra nazionali Italia-Slovacchia. Oggi la Pallamano Romagna, che continua con la propria mission giovanile, schiera una squadra in serie A1, due formazioni in serie B (Faenza e Imola), 9 team giovanili maschili e 2 femminili oltre 6 compagini giovanili promozionali tra cui anche Lugo. Nel corso della serata saranno quindi ripercorsi tanti aneddoti e la storia completa dello sviluppo di questo sport a Faenza proprio grazie alla partecipazione di alcuni dei protagonisti. La partecipazione all’evento è libera ma su prenotazione alla mail: panathlonclubfaenza@gmail.com o al numero 338 8188688.