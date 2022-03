450 atleti all'Ippodromo Candiano per i Campionati Provinciali Individuali e di Società di Corsa Campestre

Sabato 12 marzo l'Ippodromo Candiano di Ravenna ha ospitato i Campionati Provinciali Individuali e di Società di Corsa Campestre per le provincie di Ravenna e Forlì/Cesena, organizzati da Atletica Ravenna, in collaborazione con Ravenna Runners Club e Polisportiva Atletica Castiglione. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Ravenna e dal comitato Regionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera, ha registrato una partecipazione "record" con 450 atleti, rivelandosi un successo ben oltre le più rosee aspettative. Atletica Ravenna ed Atletica Faenza le società più numerose, rispettivamente con 138 e 116 presenze. Non sono mancati all'appuntamento il Presidente Regionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera, Alberto Morini e l'assessore allo Sport del Comune di Ravenna, Giacomo Costantini, che ha premiato le giovani leve dell'atletica leggera romagnola.

Le gare di corsa campestre si sono tenute in tracciati dai 300 metri per i più giovani esordienti (dai 5 anni) ai 2 Km dei Cadetti (14-15 anni), sfruttando parte della pista dell'ippodromo e zone verdi esterne alla stessa. Le perfette condizioni meteo hanno completato un fantastico pomeriggio, che si è trasformato in una vera e propria festa dello sport giovanile, anticipazione della stagione outdoor. Atletica Ravenna si è imposta nella classifica di società femminile di questa 3° prova dei CDS Provinciali, mentre Atletica Faenza ha preceduto Atletica Ravenna nella classifica maschile di questa 3° prova dei CDS. La classifica finale ha visto imporsi Faenza su Ravenna tra i maschi, e sempre Faenza su Lugo tra le femmine. Per i padroni di casa, da segnalare quattro vittorie individuali e diversi podi: vittorie di Matteo Mellini, Giorgia Gabriellini e Martina Bastianelli tra gli esordienti; 1° anche Giorgio La Cala nella categoria ragazzi. Noemi Giacomini 2^ nella cat. ragazze, 3^ Erika Gentile tra le Cadette e 2° posto per Lorenzo Montali negli esordienti.

Atletica Ravenna in evidenza anche al Campionato Italiano di Cross, tenutosi a Trieste, alla "Festa del Cross 2022"; Filippo Fantini, Enrico Ricci, Luca Turturro, Francesco Peccerillo e Luca Pieralisi i portacolori ravennati che hanno ben figurato ai nazionali di corsa Campestre. Nella classifica di società, categoria allievi, i giallorossi hanno ottenuto un lusinghiero 19° posto assoluto, secondi tra le squadre dell'Emilia Romagna, dopo il CUS Parma. Estrema soddisfazione per Atletica Ravenna, Polisportiva Atletica Castiglione e Ravenna Runners Club per il successo organizzativo dell'evento di Ravenna, con ottimi riscontri da parte delle personalità pubbliche intervenute, della FIDAL Emilia Romagna e dalle società intervenute al meeting.