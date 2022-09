Torna Ravenna Park Race, una domenica all’insegna di sport e natura

Ricomincia la stagione delle corse, con l’appuntamento targato Ravenna Park Race. Domenica, infatti, è in programma a Casal Borsetti la quarta edizione dell’iniziativa promossa da Ravenna Runners Club. Un evento rivolto anche a chi solitamente predilige la strada allo sterrato perché consente di godere, senza dislivelli, di un percorso interamente nel Parco del Delta del Po, nell’area dei Lidi Nord ravennati.



Le iscrizioni online sono ormai chiuse, ma nella giornata di sabato, dalle 10 alle 16, agli uffici di Ravenna Incoming, Iat Mausoleo Teodorico, in via delle Industrie 14, sarà ancora possibile iscriversi alle due distanze, (Trail Running da 21 Km ed Eco Walking da 10 Km). Domenica invece si potranno acquistare soltanto i pettorali della Gara da 10 Km, fino a pochi minuti dalla partenza, fissata alle ore 9, al Casal B Sport, il centro sportivo di Casal Borsetti in Via Spallazzi 1, dalle ore 7.30 alle ore 8.50.



Dopo il successo dello scorso anno, sono confermati i due percorsi su un tracciato senza dislivelli, e per lo più a livello del mare. L’ideale per i runner abituati a questa distanza provenienti da tutta la penisola. Il più impegnativo, e al tempo stesso ricco di fascino, quello riservato al Trail Running Competitivo da 21km. Tanti i passaggi spettacolari che accompagneranno i runner lungo lo speciale percorso di gara. Una distanza più breve, ma altrettanto bella, all’interno dello scenario mozzafiato del Parco del Delta, caratterizzerà invece la Eco Walking da 10 km. Un itinerario che potrà essere affrontato correndo o camminando, con una proposta alla portata anche di coloro che non cercano la sola prestazione sportiva. In entrambi i percorsi è previsto un passaggio nell’area lagunare alle spalle della pineta, per rendere suggestiva la cornice naturale.



Oltre alla maglia di gara ufficiale, riservata ai primi 1000 iscritti, è prevista, come ormai nella tradizione della manifestazione, anche la medaglia 2022 di Ravenna Park Race. A legarsi all’aspetto naturalistico che avvolge l’evento, c’è il richiamo all’acqua, protagonista nelle forme e nei colori di questa edizione.





Ad aspettare i partecipanti per una fresca giornata insieme, in virtù delle previsioni che annunciano un cielo terso e 21 gradi di temperatura, gli sponsor Martini Alimentare, Innova, Consar, GranFrutta Zani, Frullà, Ethic Sport, oltre ai media partner Radio Bruno e Publimedia. Ulteriori informazioni sono reperibili, attraverso il sito web www.ravennaparkrace.com.