F1, Yuki Tsunoda in pista a Imola. E l’Alphatauri diventa ex: ecco il nuovo nome del team di Faenza

E’ Yuki Tsunoda il primo pilota di Formula Uno a scendere in pista nel 2024. Da martedì il piccolo samurai della scuderia di Faenza è impegnato in una tre giorni di test sul tracciato “Enzo e Dino Ferrari” di Imola. Mercoledì il giapponese ha iniziato il programma di lavoro, al volante della vettura 2022, alle 9,53, compiendo due giri con pneumatici full wet come rodaggio. Poi è subito tornato in pista, macinando chilometri prima con le Pirelli rosse e quindi con le bianche. Nel frattempo da Faenza è stato comunicato il nuovo nome del team: AlphaTauri lascia il posto alla Racing Bulls (per esteso Visa Cash App RB team). La livrea della monoposto per il Mondiale 2024 sarà svelata l'8 febbraio a Las Vegas.

“È fantastico rivelare la nuova identità e dare il benvenuto ai nuovi partner mentre ci apprestiamo a scrivere una nuova pagina della storia del team in Formula 1 - ha affermato Peter Bayer, amministratore delegato del nuovo team Visa Cash App RB -. Faenza sta entrando in una nuova era delle corse, rimanendo fedele alle nostre radici di fucina di talenti ma ora con un focus ancora maggiore sulla competizione per i più grandi premi in F1. Abbiamo una visione audace per il team guidato da me e dal Team Principal, Laurent Mekies, e avere al nostro fianco partner orientati al futuro come Visa e Cash App in questo viaggio è estremamente entusiasmante”.