A Cervia si naviga a vele spiegate contro la violenza sulle donne

Il Movimento Donne Impresa di Confartigianato della Provincia di Ravenna e l’Inner Wheel Club di Ravenna promuovono la prima Veleggiata delle rose, già candidata a diventare una classica. A fare gli onori di casa il Circolo Nautico Cervia “Amici della Vela”, dove si daranno appuntamento naviganti provenienti anche dalla vicina Marina di Ravenna e coloro che vorranno condividere lo scopo dell’iniziativa. Dopo lo skipper briefing delle 11 verrà presentato l'evento e, alle 14, le imbarcazioni partecipanti si prepareranno a salpare per ribadire il fermo no alla violenza di genere, navigando di conserva nello specchio d’acqua antistante il litorale di Cervia e Milano Marittima.

"È fondamentale diffondere una cultura del rispetto - ha dichiarato la presidente dell'Inner Wheel Club di Ravenna Micaela Algranati - per far fronte a qualsiasi tipo di discriminazione o prevaricazione. Una veleggiata, e quindi sport, divertimento e socializzazione, è una giusta occasione per disegnare buone relazioni". "Donne Impresa – ha affermato la presidente provinciale Chiara Roncuzzi – ha collaborato con entusiasmo all’organizzazione dell’evento. Il Movimento, fortemente impegnato nella promozione dell’imprenditoria femminile, da sempre supporta la cultura della non violenza; la Veleggiata sarà una bella occasione per stare insieme e sensibilizzare intorno a temi importanti".

All’evento saranno presenti i centri antiviolenza del territorio, Linea Rosa di Ravenna, Sos Donna di Faenza e Associazione Demetra Donne in Aiuto di Lugo. Alle 20, la giornata culminerà con la Cena delle rose presso il Circolo Nautico Cervia, dove sarà proposto uno sfizioso menu fisso di mare.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 0544 974125, oppure scrivere all’indirizzo e-mail info@circolonauticocervia.it. Le iscrizioni alla veleggiata si effettueranno presso la Segreteria del Circolo e rimarranno aperte sino allo skipper briefing di sabato mattina. Ai partecipanti sarà fatto omaggio di un kit commemorativo dell’evento, offerto dal Movimento Donne Impresa ed espressione dell’artigianato artistico del nostro territorio.