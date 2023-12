A Lugo la seconda edizione del Ciclocross di Santo Stefano pronta allo start

A Lugo regna viva l’attesa per il Ciclocross di Santo Stefano, in programma martedì, raccogliendo il testimone da Riolo Terme dove si svolse un anno fa la prima edizione. Un onorevole impegno della Biotraining Cycling Team che richiede forza e collaborazione con la Polisportiva Villafontana, l’amministrazione comunale di Lugo e l’Associazione Parco delle Lavandaie a garantire l’ottima riuscita della manifestazione che fa il suo debutto nel circuito Adriatico Cross Tour.

Gli atleti verranno messi a dura prova da una gara che non lascerà un attimo di tregua con la percorrenza di tratti molto tecnici su un tracciato di circa 3.000 metri all’interno del Parco delle Lavandaie. In parallelo alla gara di ciclocross, è previsto lo svolgimento di una manifestazione promozionale “Gioco Ciclismo”. A fare da “padrino” alla seconda edizione del Ciclocross di Santo Stefano il campione del mondo under 23 di Lovanio 2021 Filippo Baroncini, neo portacolori della UAE Team Emirates dal 2024 che sarà premiato prima dalla partenza dal sindaco Davide Ranalli. Sarà presente l’atleta classe 1944 Michele Potenza, plurimedagliato nella sua carriera di ciclocross.

Con 150 iscritti ad oggi, sono previste quattro batterie di partenza: juniores uomini, master di seconda fascia over 45, master di terza fascia over 54, donne master, donne juniores, under 23 ed élite alle 9:45 (durata 40 minuti); uomini élite, under 23 e master di prima fascia under 45 alle 10:30 (60 minuti); premiazione delle prime due batterie, prova percorso per le ultime gare giovanili dalle 11:30 alle 11:50 e svolgimento promozionale Gioco Ciclismo; G6 uomini e donne alle 12:00 (durata 20 minuti); esordienti-allievi uomini e donne alle 12:20 (30 minuti). Le premiazioni interessano i primi cinque di ogni categoria, ristoro per tutti i partecipanti, pranzo convenzionato in loco e parcheggi segnalati sul posto con cartellonistica adeguata.

Nonostante il trasloco forzato a Lugo, per via dei gravi danni arrecati dall’alluvione a Riolo Terme, per quest’edizione del Ciclocross di Santo Stefano, gli organizzatori stanno facendo le cose davvero in grande, così da fare della manifestazione una vera e propria festa per tutti, dagli atleti al pubblico.