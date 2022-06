A Sant'Agata si corre il secondo trofeo Technofisio: modifiche alla viabilità

Giovedì 16 giugno alle 20 a Sant'Agata sul Santerno si correrà il secondo trofeo Technofisio, con il patrocinio dell'Amministrazione comunale e della Uisp. Sono previsti due percorsi: una corsa competitiva di 8 km e una camminata ludico-motoria di 4,5 km.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione sportiva, sono previste alcune modifiche alla viabilità. In particolare, per la durata dell'evento saranno istituiti divieti di sosta nelle piazze Rambelli, Umberto I, Ercole I Duca d'Este e largo Margherita di Savoia. Le strade rimarranno aperte al traffico e interrotte solo nel momento di transito dei podisti; saranno poste delle transenne di controllo nelle vie Sassoli e Baldi, e agli incroci di via Vittorio Emanuele II e via IV novembre, via Marconi, vie Matteotti e Ceroni.